Подъему морских мин в Нарвском заливе мешают их возраст и ветер

Дата публикации: Вчера, 21:19 Просмотрено: 109

В рамках совместных учений водолазы военно-морских сил Латвии, Литвы и Эстонии поднимают со дна Нарвского залива мины.

Помимо 30 мин в заливе также находится торпедный катер, из которого вытекает топливо – его откачка из-за старых боеприпасов осложнена.

Мины со дна вытаскивают сетями. Водолаз крепит сеть к мине, после чего при помощи транспортного буя мину поднимают и буксируют на лодке в безопасное место. После обезвреживания мину опускают на дно.

Подъему мин мешают их возраст и господствующий в Нарвском заливе ветер. "Транспортировать сложно, мы не знаем, как поведет себя мина. Каждое движение воспринимаем как реальный взрыв. Транспортируем на расстоянии", – описал процесс старший лейтенант, начальник команды водолазов военно-морских сил Прийт Каасикмяэ.

Топливо с затонувшего судна откачивают работники Департамента полиции и погранохраны, и обнаруженные на дне мины только усложняют задачу. Поднять и обезвредить необходимо около 30 немецких контактных мин. Если погода позволит, сотрудники военно-морских сил успеют поднять 20 штук.

"Если какую-то мину поднять не удастся, то мы обсудим, что делать. Возможности есть. На обезвреживание некоторых мин уходит больше времени, но некоторые мины так и останутся на дне, – сообщил Каасикмяэ.

Совместные учения военно-морских сил Балтийских стран Divex продлятся неделю, в них участвуют 25 водолазов. В конце недели наследие Второй мировой войны, которое удастся поднять со дна, будет обезврежено.

ERR