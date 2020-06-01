Департамент здоровья: закон позволяет оштрафовать распространителя коронавируса на сумму до 9600 евро

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По данным Департамента здоровья, заразившийся коронавирусом тартусец, приезжавший в конце июля в Нарву на турнир по киберспорту, не заразил других участников этого мероприятия.

Однако, по мнению многих нарвитян, подобное поведение заслуживает не просто порицания, но и наказания, а отель, где останавливался молодой человек, на этой неделе подаст в суд иск о возмещении ущерба.

Напугал и нанес ущерб

Нарвитянка Марина рассказала нашему изданию, что, когда через неделю после турнира по киберспорту она пришла к своему семейному врачу, женщине пришлось купить одноразовую маску и весь прием находиться в ней. Медсестра пояснила Марине, что правила посещения медучреждений вновь ужесточили как раз из-за случившегося и добавила, что среди пациентов доктора было несколько ребят, участвовавших в кибертурнире – всем им пришлось сдать тесты на коронавирус, к счастью, они оказались негативными.

«Но ведь могло быть иначе! Почему же этого молодого человека никак не наказали – он реально мог нанести ущерб здоровью людей! Опять-таки, наказание, хотя бы небольшое, дисциплинировало бы других: ведь в Нарву приезжают на учебу и работу, люди возвращаются домой из заграничных поездок. Кто знает, соблюдают ли они правила самоизоляции, насколько серьезно они к этому относятся?» – тревожится нарвитянка. После того как появилась информация о молодом жителе Тарту, приехавшем в Нарву на турнир будучи зараженным, Антон Осиповский, представлявший мультимедийный хаб OBJEKT, где проходило это популярное мероприятие, рассказал общественности, что организаторы мероприятия следовали всем рекомендациям Департамента здоровья, начиная от чистоты помещений и до дезинфекторов для рук. После случившегося вся команда организаторов сдала анализы, помещения были вновь продезинфицированы. Однако в дальнейшем очень многое зависит от сознательности и ответственности участников мероприятий, поскольку каких-либо сверхмер по обеспечению безопасности организаторы предложить не могут, отметил он. Владимир Изотов, управляющий отелем Inger, где на время турнира останавливался молодой человек вместе с компанией своих друзей, осуждает его поведение.

Администрация отеля Inger заявила о намерении через суд востребовать с молодого человека, у которого был коронавирус, ущерб, нанесенный отелю.

Управляющий также заявил о намерении через суд востребовать с молодого человека ущерб, нанесенный отелю: ведь часть клиентов, узнав о случившемся, отменила бронирование номеров в Inger несмотря на то, что в отеле была оперативно проведена дезинфекция, а этаж, где проживали молодые люди, полностью закрыли. Также, следуя рекомендациям Департамента здоровья, на домашний карантин пришлось отправить всех сотрудников, контактировавших с короноопасными постояльцами.

Владимир Изотов сказал нашему изданию, что исковое заявление в суд будет подано уже на этой неделе. Уверен ли он, что иск будет принят в производство? «Поскольку случай беспрецедентный, о том, какое решение примет суд, узнаем после подачи иска. Тем не менее, зараженный постоялец нанес нам ощутимый ущерб своим безответственным поведением, и мы собираемся этот ущерб взыскать», – ответил управляющий.

Смягчающие обстоятельства

Так нужно ли наказывать легкомысленных нарушителей установленных Департаментом здоровья правил? Напомним, что в нынешнем марте, вскоре после объявления в Эстонии чрезвычайного положения, этот же вопрос задала премьер-министру Эстонии Юри Ратасу одна из депутатов Рийгикогу, и премьер-министр ответил, что наказывать нарушителей нужно обязательно, и закон такую возможность предусматривает – вплоть до тюремного заключения. Но до сих пор не приходилось слышать о том, чтобы какие- либо наказания имели место.

С этими вопросами наше издание обратилось к руководителю Идаского регионального отделения Департамента здоровья Марье Муузикус. По ее словам, у молодого тартусца есть смягчающие обстоятельства – на момент приезда в Нарву он не знал, что заражен Covid-19. «У него были некоторые симптомы, но тест на коронавирус он сдал, когда вернулся в Тарту после турнира. Он действительно заразил нескольких человек, но это были его друзья, с которыми он посещал ночной клуб», – пояснила Марье Муузикус. Она отметила, что среди участников турнира по киберспорту заразившихся не обнаружено. Также тартусец после обнаружения у него вируса сразу честно назвал сотрудникам Департамента здоровья все места, где он побывал, и всех людей, с которыми имел контакты.

Наказывать тех, кто сознательно нарушает правила, безусловно, нужно. До сих пор, действительно, такие наказания не применялись, так как жители Эстонии, как не раз отмечал Департамент здоровья, вели себя вполне дисциплинированно и соблюдали все предписанные департаментом меры безопасности. «Нарушитель может получить штраф в размере до 9600 евро, это наказание предусмотрено Законом о профилактике и предотвращении инфекционных заболеваний, также полиция может возбудить производство о проступке на основании Закона об охране общественного порядка», – пояснила Марье Муузикус, отметив, что, с другой стороны, эта история еще раз доказала, как важно соблюдать все меры безопасности – ради сохранения собственного здоровья.

Ирина ТОКАРЕВА