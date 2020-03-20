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«Нужны ли нашему государству беззубые и слепые граждане?», - – задается вопросом в своем письме в редакцию нарвитянка Екатерина Пояркова.

«Очень печально, – пишет Екатерина Пояркова, – что лечение и все услуги, связанные с плохим зрением, так же, как и услуги по лечению стоматологических проблем, не оплачиваются Больничной кассой, хотя за них иногда нужно отдавать довольно приличную сумму.

Сама я страдаю близорукостью с 4-го класса, и был период, когда зрение могло ухудшиться за год чуть ли не на 2 диоптрии. По личному опыту знаю, что ношение самых бюджетных с толстенными линзами очков, которые обезображивают лицо человека, конечно же, вызывает дискомфорт прежде всего у детей и подростков, а более дорогие варианты являются довольно чувствительным ударом по кошельку родителей. Разумеется, не для всех. Но представим следующую ситуацию. Человек получает минимальную зарплату, что на 1 января 2020 года составляет 584 евро, а после вычета налогов еще и меньше. Допустим, у этого человека начинается резкое ухудшение зрения. Какие же будут его примерные затраты?

Первое – оправа. Купить оправу за приемлемую цену не так проблемно

(примерно 30 евро). С другой стороны, оправу эту никак не назовешь красивой.

Второе и самое важное – стекла. При небольшом минусе стоимость стекол на оба глаза не будет превышать 100 евро. Но, к сожалению, чем больше минус, тем дороже становится стоимость стекол. И если у ребенка или взрослого человека каждый год зрение ухудшается на примерно 1 диоптрию, то каждый год придется выкладывать около 300 евро за новые очки. Откуда такая сумма? Очень важную роль играет утончение стекла. Чем больше минус, тем толще будет линза. А от толщины линзы создается не очень эстетически красивый вид, глаза через такую линзу будут выглядеть меньше, а стекло будет выходить за рамки оправы. Поэтому предлагается утончение линз, что в свою очередь увеличивает цену стекол.

При всех этих нюансах (зрение ухудшается с каждым годом, следовательно, ежегодные затраты на стекла, причем с каждым годом все больше, если минус продолжает падать, плюс оправа, которую через сколько- то лет скорее всего придется поменять из-за потертостей, поломок и прочего) я не представляю, как человек, зарабатывающий минимальную зарплату, сможет позволить себе такую ежегодную «роскошь», или семья с небольшим доходом сможет обеспечить своему ребенку с близорукостью желаемую оправу и при необходимости ежегодную смену стекол. Неужели при отсутствии материальных средств человек должен жить в дискомфорте и чуть ли не оставаться слепым?!

Существует также операционный метод лечения близорукости, но о стоимости этих операций, затраты на которую тоже не возмещает Больничная касса, даже не хочется говорить. По Эстонии это плюс/минус 2000 евро, не включая стоимость дополнительных необходимых обследований.

Возможно, я в чем-то неправа или что-то не знаю, но как по мне, предоставление людям с близорукостью поддержки для приобретения очков или для операции это не роскошь, а жизненная необходимость.

Неужели наша страна, член Евросоюза, не может компенсировать эти услуги? Неужели нашей стране нужны беззубые и слепые граждане?»

Письмо Екатерины Поярковой, а также вопросы от редакции по затронутой нашей читательницей теме, мы направили в Больничную кассу. На вопросы нашего издания ответила специалист по связям Больничной кассы Маргарита Купченкова.

– В каких случаях Больничная касса оплачивает медицинские услуги по коррекции зрения? Можно ли ходатайствовать об оплате операций по лазерной коррекции зрения, об оплате (хотя бы частичной) очков для коррекции зрения?

– В тех случаях, когда ухудшение зрения связано с заболеванием глаз, врач, специализирующийся на хирургии глаза, может принять решение о необходимости операции, которую оплатит Больничная касса. Больничная касса не оплачивает операции по лазерной коррекции зрения, так как такая операция не включена в список оплачиваемых медицинских услуг. Больничная касса также не оплачивает очки для коррекции зрения.

В случае необходимости такой помощи можем посоветовать связаться с Департаментом социального страхования или с социальной службой местного самоуправления.

– Можете ли вы перечислить заболевания глаз, лечение которых оплачивает Больничная касса? Хо-я бы несколько, чтобы людям было понятно, о чем речь? И на какие бесплатные услуги могут рассчитывать дети, если у них проблемы со зрением?

– Списка заболеваний глаз, о котором вы спрашиваете, нет – в каждом конкретном случае решение принимается, исходя из медицинских показаний и их оценки врачом. Примеры привести сложно, но есть обширный список услуг, которые Больничная касса оплачивает, он перечислен в распоряжении правительства, принятом 20.03.2020 «Список услуг здравоохранения Эстонской Больничной кассы». Услуги по лечению заболеваний глаз перечислены в §32 и §54 этого распоряжения. Например, это операции в случае катаракты, глаукомы, повреждений глаз, опухолей, лечение патологий сетчатки и стекловидного тела и многое другое.

Редакция также поинтересовалась у Департамента социальной помощи Нарвской горуправы, может ли местное самоуправление оказать какую-то помощь человеку с заболеванием глаз.

Отвечает директор Департамента социальной помощи НГУ Елена Васильева:

– Да, нередко случается, что нарвитяне обращаются в городскую социальную комиссию, которую возглавляет городской врач А. Антонов, с просьбой помочь компенсировать какие-то расходы, связанные с необходимостью приобретения очков. Каждая такая просьба тщательно рассматривается. У городской комиссии есть четко разработанные критерии, кому город может оказывать ту или иную социальную помощь. Идем навстречу малоимущим людям, семьям с крайне низким доходом. Сразу отмечу – мы компенсируем только стоимость стекол, но не оправы.

Редакция также сделала запрос в Департамент социального страхования. Мы поинтересовались, кто конкретно может претендовать на помощь департамента (взрослые, дети?) и что надо предпринять человеку, чтобы ее получить? Ответ получили следующий: «У Департамента социального страхования нет отдельных услуг или льгот для людей с проблемами зрения. Поэтому на ваши вопросы нельзя ответить».

Подготовила Светлана ЗАЙЦЕВА