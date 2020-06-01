Изменения в правилах рыбной ловли: экспресс-штраф

Дата публикации: Вчера, 22:24 Просмотрено: 118

Если сейчас в случае незначительного нарушения правил рыбной ловли ограничиваются предупреждением, то в будущем нарушителей может ожидать экспресс-штраф. Кроме пересмотра наказаний Министерство окружающей среды рассматривает возможность усилить у берегов водоемов видеонаблюдение и установить верхний предел размеров выловленной рыбы.



Человек, который хочет половить рыбу на простую удочку и червяка, может это сделать без оформления разрешения. Если у него спиннинг или иное орудие лова, то надо оформлять разрешение на любительскую ловлю. Оформление разрешения на один день стоит 1 евро.

В разработанном Министерством окружающей среды законопроекте отмечается, что среди проверенных рыболовов-любителей примерно каждый шестой не оплатил разрешение. Хотя по закону за это их можно оштрафовать, зачастую ограничиваются предупреждением.

"Обычная процедура предусматривает, что в случае инициирования дела о проступке человека вызывают в Инспекцию по охране окружающей среды, берут показания и т.д.", - сказал руководитель отдела рыбных ресурсов Министерства окружающей среды Херки Туус.

Теперь министерство хочет дать инспекции еще один рабочий инструмент.

"При незначительных нарушениях мы хотим проводить такую же процедуру, как, например, полиция проводит в случае не пристегнутого ремня безопасности. Это менее обременительно для всех сторон, и штраф, соответственно, ниже", - сказал Туус.

Согласно предложению министерства, штраф воздействия будет фиксированным - 80 евро. При желании человек может отказаться от уплаты и просить провести более основательную процедуру по делу о проступке. Помимо пересмотра наказаний, министерство также работает над упрощением надзора.

Туус пояснил, что и сейчас Инспекция по охране окружающей среды использует камеры и дроны, чтобы следить за тем, чтобы браконьеры не находились у водоема в неразрешенное время.

"Вопрос в том, что это надо узаконить, чтобы можно было использовать снимки в качестве доказательств", - сказал он.

Кроме того, планируется установить обязательную систему видеонаблюдения на более крупные рыболовецкие суда. Это требование придумано не в Эстонии, а рано или поздно поступит из Евросоюза.

"Например, во время ловли трески в южной части Балтийского моря рекомендуют выпускать маломерную рыбу, но на самом деле она умирает. Возникает вопрос, как это контролировать, если судно вышло из порта и рядом с ним нет надзорного судна. Одна из возможностей - установка камеры на борту", - пояснил он.

В Эстонии также имеются ограничения для ловли разных видов рыбы. Теперь министерство планирует создать возможность установить и верхний предел. Херки Туус уточнил, что это изменение, вероятно, коснется рыболовов-любителей.

"В случае определенных видов рыбы влияние крупных особей на потомство очень велико. К примеру, возьмем щуку. Если это 10-килограммовая самка, то ее репродуктивный успех будет гораздо больше, чем у десяти особей весом по килограмму", - пояснил он.

Туус добавил, что пока национальных ограничений для каких-либо видов не планируется. Скорее, установление верхнего предела было бы возможным в случае, если необходимо защитить популяцию рыбы в каком-то конкретном водоеме.

ERR