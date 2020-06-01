В Нарва-Йыэсуу пройдут Забег на морскую милю и Пляжный забег

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Каждое лето в Нарва-Йыэсуу проходят Забег на морскую милю и Пляжный забег, но в этом году есть возможность пробежать два забега в одни выходные.

В предстоящую пятницу 31 июля на пляже Нарва-Йыэсуу около Meresuu Spa & Hotel состоится 14-ый Забег на морскую милю. Трасса интересна и сложна тем, что бежать придется и по воде, и по песку. Свои силы участники могут попробовать и на забеге в гигантских тапках Crocs.

Регистрация на месте начнется в 16 часов, затем последуют разминка от MyFitness, забег малышей на 300 метров, молодежный забег на 1 км. В 18 часов стартует основной забег на 2 км, а в 18.30 - CROCS забег.

Главный организатор мероприятия – Центр по интересам города Нарва-Йыэсуу.

Пляжный забег пройдет 1 августа на территории отеля Noorus. Регистрация на месте начнется в 11 часов, в 12.15 состоится забег малышей на 300 метров, в 12.30 молодежный забег на 1 км, а в 13 часов основной забег на 6 км.

Все забеги пройдут с общего старта. Трасса соревнований проходит по песчаному пляжу Нарва-Йыэсуу и лесным тропам. На трассе могут встречаться природные препятствия, узкие тропы, трасса местами ухабистая, отметили организаторы.