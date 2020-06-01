Эстония планирует ограничить китайские 5G-технологии

Дата публикации: Сегодня, 15:43 Просмотрено: 104

Министерство экономики и коммуникаций (MKM) готовит постановление, которое позволит ограничить использование технологий тех или иных компаний в телекоммуникационных сетях, сообщает портал ERR.

По сути, это может означать, что технология Huawei не может быть использована для строительства сетей 5G в Эстонии. Вступление в силу ограничений является предварительным условием для продолжения конкурса на распределение частот сетей мобильной связи нового поколения стандарта 5G.

В мае Рийгикогу одобрил поправки в Закон об электронной связи. Теперь телекоммуникационные компании будут обязаны запрашивать у государства разрешение на использование определенного оборудования и программного обеспечения.

Ответственный за государственную политику в области кибербезопасности Рауль Рикк сказал ERR, что китайские технологии относятся к категории повышенного риска. По его словам, поскольку государство не всегда в состоянии контролировать технологию, то оно должно принять фундаментальное решение относительно того, доверяет ли оно тому или иному производителю.

«Если акции компании размещены на бирже, ее управление прозрачно, она находится в Европейском союзе, с ней всегда можно связаться, всегда можно быстро и легко решить проблемы, то риски, связанные с таким производителем, явно ниже. Но если компания находится за пределами Европейского союза, ее нет на бирже, а управление не прозрачно, то риски уже выше. Все эти критерии играют роль», - сказал Рикк.

Если постановление будет введено, то оно также повлияет на уже существующие технологии. Это означает, что часть используемого оборудования также должно быть заменено телекоммуникационными компаниями. По словам Рикка, для этого планируется предоставить переходный период, но его точная продолжительность еще не определена.

Рауль Рикк не исключил, что правительство одобрит данное постановление в сентябре.

Китайская компания является третьим наряду с Ericsson и Nokia производителем сетевых устройств 5G и утверждает, что ее продукция полностью безопасна для государств.