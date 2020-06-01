В Эстонии могут ограничить действие водительских прав

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Несовершенство государственных инфосистем порождает ситуации, когда за рулем автомобиля оказываются люди, которым по состоянию здоровья там быть не положено.

Сейчас аннулировать уже выданную водителю справку о здоровье почти невозможно, но в Министерстве социальных дел обещают, что со следующего года положение изменится.

Водитель транспортного средства должен проходить контроль здоровья раз в десять лет, а людям старше 65 лет соответствующую врачебную справку надо получать раз в пять лет. Некоторые убеждены, что с возрастом способность управления автомобилем неизбежно снижается и что пожилые водители потенциально опаснее молодых, но статистика ДТП этот тезис не подтверждает.

"В прошлом году по вине водителей старше 65 лет произошло примерно 12% ДТП от общего числа страховых случаев в дорожном движении. На самом деле доля пожилых людей в статистике происшествий меньше, чем их доля в общем числе водителей", - сказала "Актуальной камере" руководитель отдела Фонда дорожного страхования Юлли Рейметс.

"Конечно, состояние здоровья человека может зависеть от его возраста, но однозначной зависимости здесь нет. Проблема в другом - в здоровье людей любого возраста могут, причем иногда совершенно внезапно, происходить такие изменения, которые делают этих людей опасными для себя и окружающих. Но у нас, врачей, нет возможности досрочно аннулировать уже выданную справку", - сказала председатель правления Общества семейных врачей Эстонии Ле Валликиви.

Иными словами, даже серьезное заболевание не лишает ни автолюбителя, ни профессионала водительских прав. В Министерстве социальных дел об этой проблеме знают.

"Дело в том, что сейчас нет прямой электронной связи между информационной системой здравоохранения и Департаментом шоссейных дорог. Но мы работаем сейчас над созданием такой системы, которая автоматически передавала бы в департамент информацию о диагнозах, которые несовместимы с управлением транспортным средством", - сказал руководитель отдела развития здоровья Министерства социальных дел Агрис Коппель.

По словам Коппеля, разработка этой системы должна завершиться в следующем году. Тогда Департамент шоссейных дорог сможет на основании полученной от медиков информации приостанавливать действие водительских прав.

ERR