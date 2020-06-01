В России заработала упрощенная процедура получения гражданства

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В России вступил в силу федеральный закон, упрощающий вступление в гражданство иностранцев и лиц без гражданства.

Документ, в частности, исключает требование отказываться от имеющегося гражданства и сокращает сроки нахождения в России для получения нового статуса.

Соответствующий федеральный закон президент Владимир Путин подписал в апреле 2020 года.

Ранее законодательство обязывало соискателя обратиться в полномочный орган иностранного государства с одновременным заявлением об отказе от имеющегося у него иного гражданства.

Новый закон исключает при подаче заявления на гражданство требование о трехлетнем сроке нахождения в России и подтверждении наличия законного источника средств к существованию для совершеннолетних лиц без гражданства, имевших гражданство СССР, которые проживали и проживают в странах — членах бывшего СССР, но не получили гражданство этих государств.

Эта же норма будет распространена на иностранцев, состоящих в браке с россиянином, который проживает в стране и имеет в этом браке общих детей, и иностранцев, один из родителей которых имеет российское гражданство и живет в России.

Помимо этого, гражданам Молдавии, Украины, Белоруссии и Казахстана тоже упрощается подача заявления на прием в российское гражданство: они смогут подать его без соблюдения срока проживания в России при наличии действительного вида на жительство.

Также сокращается с трех лет до одного года срок осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации для лиц, окончивших российские вузы.

RIA.RU