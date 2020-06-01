Реконструкции домов в Ида-Вирумаа мешают дешевизна жилья и незнание эстонского

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Квартирные товарищества в Ида-Вирумаа практически не подавали заявок на распределяемые фондом KredEx пособия на реконструкцию жилого фонда, поскольку им сложно получить банковский кредит из-за низкой стоимости жилья, а также разобраться в деталях регулирующего выдачу пособия постановления на эстонском языке.



Об этом сообщила в четверг руководитель направления жилого фонда в отделе строительства и жилья Министерства экономики Регина Вальт в передаче "Подробности" на радиостанции "Радио 4".

"В этом году два тура подачи ходатайств, один из которых закончился 13 июля. Действительно, из Ида-Вирумаа поступило только одно ходатайство", - сказала представитель министерства.

По ее словам, основным препятствием в данном случае становится привлечение той части финансирования, которую не покрывает пособие KredEx, а вторая причина связана с низким уровнем владения эстонским языком.

"Скорее всего, главным препятствием является финансирование. В регионе цены на недвижимость достаточно низкие, и мотивация владельцев инвестировать такую большую сумму, соответственно, маленькая. С другой стороны, банки тоже ощущают риск при выдаче кредита, - пояснила Вальт. - Второе препятствие - языковой барьер, потому что [регулирующее выдачу пособия] постановление на эстонском языке и написано достаточно сложно".

По ее словам, министерство учитывает эту ситуацию и принимает меры для ее изменения.

"Для решения этой проблемы KredEx тоже с июня предлагает кредит, если в банке невозможно получить эту сумму. Кроме того, KredEx также предлагает поручительство по кредиту, а с этого года в Ида-Вирумаа можно реновировать дома частично. Мы надеемся, что с помощью этого изменения активность будет более высокая, потому что если дом аварийный, то людям некомфортно в нем находиться", - сказала Вальт.

KredEx открыл новый тур приема заявок на поддержку реконструкции многоквартирных домов

Она добавила, что Минэкономики в этом году решило также составить перевод постановления на русский язык, который в конце июля должен быть опубликован на сайте KredEx.

Новый тур подачи заявок на получение пособия KredEx для реконструкции многоквартирных домов открылся 20 июля, общий объем доступных средств составляет 71 млн евро. "Ходатайства будут приниматься до тех пор, пока средства не будут исчерпаны, но решение должно быть принято в течение этого года, а выплаты должны быть сделаны в течение 2020-2021 годов, - пояснила Вальт. - Пособие может быть предоставлено домам, которые были сданы в эксплуатацию до 2000 года. Цели - повышение первичной энергоэффективности, улучшение внутреннего климата и безопасность эксплуатации. Например, это может быть утепление фасада, реконструкция крыши, фундамента, подвала, лифтов, балконов, вентиляционные работы и все, что касается улучшения жилищных условий".

"Если мы говорим о полной реконструкции, то максимальная сумма, о которой можно ходатайствовать, это миллион евро. Доля компенсируемых расходов зависит от региона, в котором находится дом и от масштаба работ. При полной реновации в Таллинне и Тарту компенсируется 30% стоимости работ. В остальных регионах, где квартиры стоят более 500 евро за квадратный метр, ставка пособия 40%, а в регионах с ценами ниже 500 евро за метр - 50%. Если речь идет о частичной реновации, например, только замене крыши, то это возможно для регионов с ценами ниже 200 евро за квадратный метр. Ставка пособия тогда составляет 30%, а максимальная сумма пособия - 100 000 евро", - уточнила она.

С вопросами о подаче ходатайства следует обращаться в фонд KredEx, консультанты которого подробно разъяснят, какие документы для этого потребуются. Вальт подчеркнула, что, помимо прочих документов, обязательно потребуется предварительный проект и решение общего собрания квартирного товарищества о проведении ремонта.

Предыдущий тур подачи заявок на реконструкцию домов завершился в первой половине июля. На него было подано 191 ходатайство на общую сумму 61,7 млн евро при объеме доступных средств 28,5 млн евро. Всего с 2015 года через KredEx в реконструкцию многоквартирных домов было вложено 305 млн евро.