В Эстонии скоро исчезнет бесплатная доставка товаров из интернета

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Заказанные в Китае во время пандемии и застрявшие в пути товары стали прибывать в Эстонию. Объем доставляемых почтовой фирмой Omniva посылок в последнее время по сравнению с апрелем-маем вырос более чем в полтора раза. Однако компания предупреждает, что возможность бесплатной доставки в скором времени исчезнет.

Сейчас в Эстонию прибывают посылки с товарами, которые были заказаны в феврале, марте и апреле. Объем международных отправлений вырос почти на 60%, сообщили в четверг радионовости ERR.

"Посылки с товарами, которые были заказаны в июне и начале июля прибывают гораздо быстрее, поскольку возможности для их транспортировки улучшились", - говорит отвечающая за международные услуги почтового предприятия Omniva Марита Мяги.

Исполнительный директор Эстонского союза электронной торговли Тыну Вяэт называет происходящее интересным феноменом.

"Неожиданно откуда-то приходят контейнеры. Люди, которые сделали заказы и не получили товар, до сих пор пребывают в неизвестности. И вдруг отовсюду начинают сыпаться посылки. Вот такой интересный феномен", - говорит Вяэт.

По словам Мариты Мяги, пока трудно оценить, насколько сократилось количество заказов из Китая.

Omniva занимается вопросом восстановления доставки посылок в Эстонию из США

"Очевидно из-за пандемии этот показатель упал, но трудно сказать, каким было падение: больше или меньше 30%. Мы учитываем влияние в этих пределах", - отмечает Мяги.

По мнению Тыну Вяэта, падение числа заказов из Китая смягчил рост покупок в эстонских онлайн-магазинах.

"Пандемия практически сразу свела количество проходящих через компанию Omniva посылок к нулю. Сейчас объемы отправлений стремительно восстанавливаются и вероятно уже достигли половины от прежних показателей. Люди стали осторожнее заказывать товары из-за границы. В то же время рост электронной торговли внутри Эстонии смягчил падение на китайском направлении. Потребители стали делать больше заказов в эстонских онлайн-магазинах", - считает Вяэт.

Быстрее всего товары из китайских интернет-магазинов доставляются выполняющими чартерные рейсы самолетами, которые приземляются в Риге или Амстердаме. В этом случае посылка оказывается в руках покупателя в течение одной-двух недель. Однако доля таких отправления в общем потоке товаров из Китая составляет всего 10-15%.

Марита Мяги предупреждает клиентов почтовой фирмы Omniva о том, что возможность бесплатной доставки в скором времени исчезнет.

"Если прежде для очень большой группы товаров можно было выбирать бесплатную доставку, то теперь ситуация меняется в сторону того, что больше такой возможности не будет. Стоимость доставки, как правило, небольшая — 3 или 4 евро, но эти средства помогут покрыть рост расходов, вызванный значительным подорожанием авиатранспорта", - говорит Мяги.