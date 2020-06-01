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Среда обитания / Конвейер новостейСпасатели и полиция начали проверки подъездов жилых домов

Дата публикации: Сегодня, 00:32 Просмотрено: 254

В субботу спасательный департамент и полиция начали совместные проверки жилых домов, чтобы напомнить людям, что лестничная площадка — не место для хранения велосипеда.


Во-первых, велосипед на лестничной клетке может помешать эвакуацию в аварийном случае, а во-вторых, привлекает воришек.
«Пожалуйста, вносите велосипед в жилые помещения или в безопасное хранилище. Кроме того, не храните на лестничной клетке коляски, мебель и другие предметы, которые препятствуют движению или могут загореться», - пишет в социальных сетях спасательный департамент.
BNS

Спасатели и полиция начали проверки подъездов жилых домов
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