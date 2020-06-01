Дни кафе Нарва-Йыэсуу начались и будут продолжаться до конца августа

Дата публикации: Вчера, 19:15 Просмотрено: 491

Нарва-Йыэсуу предлагает познакомиться с ним «вкусным» и нестандартным способом: в июле и в августе по субботам в той или иной части теперь большого города будут проходить Дни кафе Нарва-Йыэсуу.

Так, в минувшую субботу, 11 июля, прошел первый из Дней кафе - в курортном (или «малом», как сейчас все чаще говорят) Нарва-Йыэсуу в зоне отдыха у реки. И это был День кафе старинной улицы Калда, которая как раз начинается в этом месте и тянется вдоль реки до самого выезда (или въезда – смотря с какой стороны смотреть) из города.

19 июля – день кафе Ванатаре (деревня Лаагна). 8 августа - кафе улицы Нурме на территории музея Нарва-Йыэсуу. 22 августа – кафе улицы Айя в Парке Солнца опять же в курортном Нарва-Йыэсуу. И 29 августа - кафе Синимяэ на территории Вайвараского музея.

Нынешний день кафе прошел динамично, хотя народу могло бы быть и больше: ветер и пасмурная погода, видимо, многих испугали. Но как говорится, лиха беда начало! По отзывам тех, кто отозвался на приглашение организаторов – а ими выступили Вера Путан, хозяйка кафе (MTÜ Meie Pagar), и руководитель проекта Вероника Степанова – они остались довольны программой мероприятия. Тут тебе и любопытная лекция о реке Нарве от популярного гида Александра Опенко, и кулинарный мастер-класс от Кристель Хабакукк по приготовлению традиционных для здешних мест рыбных блюд; можно было подкрепиться на воздухе рыбным супчиком и пирогами, купить выпечку и сувениры от местных рукодельниц.

Дни кафе, надо сказать, в последнее время довольно популярная форма, в первую очередь, конечно, проведения досуга, а также рекламы того или иного города, уезда, отдельных улиц или районов. Дни кафе проходят и на Сааремаа, и в Таллинне, и в Причудье.

Но это новое для нас, оказывается, хорошо забытое старое: историк и гид Александр Опенко напомнил, что еще в средневековье горожане устраивали дни улиц. Выставляли и накрывали большие столы вне домашних стен, пировали и гуляли всем миром, или как бы мы сейчас сказали – местным сообществом. Эта традиция, говорит Александр, в целом и сейчас жива в Италии, Германии, Франции. Так что мы – в русле общеевропейских трендов.

Проект Дни кафе Нарва-Йыэсуу поддержан Программой Местных Инициатив, а также городской управой Нарва-Йыэсуу, коммунальной службой города и Центром по интересам.

Рецепт старинного рыбного блюда «влюбленная пара» (на эстонском armunud paar или на разговорном русском «Ванька-Манька») читайте в бумажной версии «Виру Проспект+ Нарвская Газета» в четверг, 16 июля.

Светлана ЗАЙЦЕВА

Фотогалерея: Светлана Зайцева