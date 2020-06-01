Обонятельные типы: собак учат выявлять COVID

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На протяжении трех месяцев ученые из Хельсинкского университета работают с «медицинскими» собаками, которые с помощью нюха способны обнаружить COVID-19.

Четвероногая помощь

Кинолог и координатор финского исследования Сюзанна Паавилайнен рассказала «Известиям», что лучшие из четвероногих учеников смогли найти положительные образцы SARS-CoV-2 всего после четырех часов тренировок. Остальным потребовалось несколько недель, чтобы отличать пациентов с вирусом.

— Результат исследований почти на 90% успешный. Это позволяет сделать вывод о том, что чутье собак порой даже лучше, чем представленные на рынке тесты на коронавирус, — заявила «Известиям» руководитель группы DogRisk Анна Хельм-Бьеркман.

По ее словам, сейчас специалисты изучают, что удается обнаружить собакам, когда они отмечают образец как положительный. В целом собака обладает невероятным нюхом, и когда в организме начинаются какие-то патологические изменения, она это очень хорошо чувствует — настолько, что способна уловить вирус даже в выдыхаемом воздухе, сообщали ранее эксперты. Исследования о чувствительности обученных питомцев помогут улучшить технологии проверки на COVID-19.

— Мы все нуждаемся в мгновенном обнаружении вируса в таких местах, как аэропорты, учебные и медицинские учреждения. Наш эксперимент показывает, что собаки способны на это, поэтому мы связываемся с представителями МИДов и пограничных служб, — подчеркнула собеседница.

Ученые отметили сходство особых участков возбудителей SARS-CoV-2 и респираторной инфекции четвероногих

Обученные собаки могут не только облегчить трудоемкий процесс проверки туристов, благодаря им получится сэкономить, отмечают эксперты. Четвероногих друзей уже присылают помогать на пограничном контроле Финляндии, и, как отмечают специалисты, это направление стоит развивать в других странах, в том числе и в России.

— Мы рассчитываем, что сможем подготовить собак уже к осени, ведь ожидается вторая волна. Однако пока ограниченные финансы мешают нам развивать исследование, потому мы были бы рады научному сотрудничеству с РФ, — отметила собеседница.

За финнами научить собак «вынюхивать» вирус смогли исследователи из Великобритании. В апреле британская ассоциация Medical Detection Dogs вместе со специалистами из Лондонской школы гигиены и тропической медицины LSHTM, а также университета Дарема создали группу из шести собак. По их данным, четырехлапым удается обнюхивать до 750 человек в час. Подобный результат говорит о том, что натренированные собаки смогут существенно ускорить работу на пограничном контроле.





В ответе за тех, кого научили

В Германии подобное исследование в начале июля запустили при участии вооруженных сил. Школа по подготовке служебных собак бундесвера (SDstHundeBw) в Ульмене в настоящее время сотрудничает с Университетом ветеринарной медицины (TiHo) в Ганновере. Совместный проект находится на стадии испытаний, псов обучают анализу образцов слюны с неактивными вирусами. Собаки бундесвера уже могут обнаруживать не только взрывчатые вещества и наркотики, но и больных онкологией и диабетом, а теперь еще и «чумой» 2020 года. По данным исследователей, 80% животных проходят испытание успешно.

— Наш эксперимент только начался, говорить об использовании собак в тех или иных сферах пока рано, мы следим за процессом, — заявил «Известиям» представитель бундесвера Ульрих Фонроберт.

Член исследовательской группы TiHo Паула Джендри заявила в интервью Spiegel, что испытания должны проходить в совершенно разных условиях, чтобы убедиться, что никто не сможет заразиться высокоинфекционными образцами. Согласно некоторым данным, существует риск заражения собак от человека.

В марте газета South China Morning Post сообщила, что заболевший коронавирусом померанский шпиц из Гонконга умер. Первый результат анализа, который брали у пса, показал небольшое количество SARS-CoV-2 в образцах. Повторные пробы также продемонстрировали «слабоположительные» результаты. Ученые школы общественного здравоохранения и колледжа ветеринарной медицины городского университета Гонконга отметили, что последовательность результатов подтверждает: заражение собаки от человека возможно.

Финские ученые пока сохраняют оптимизм, но держат руку на пульсе.

— До сих пор не было случаев заражения ни кинологов, ни собак, участвующих в эксперименте, но если вирус изменится, это станет возможно, — отметила в Анна Хельм-Бьеркман.

В школе служебных собак ФРГ только начинается обсуждение рисков. Всего в их распоряжении 300 питомцев, которые защищали граждан по всему миру от мин и наркотиков. Вероятно, именно эти четвероногие герои смогут остановить вирус, которому уже удалось пройти почти через все границы.

iz.ru