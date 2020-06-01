COVID-19: новые смягчения ограничений

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С 15 июля эстонское государство смягчит требования к проведению публичных мероприятий, отменяя ограничения, введенные в связи с коронавирусом.

Если сейчас в публичных мероприятиях, проводимых во внутренних помещениях могут участвовать до 500 человек, то с середины июля эта граница расширяется до 1500 человек.

В свою очередь, на мероприятия на открытом воздухе, в которых сейчас могут участвовать до 1000 человек, с 15 июля будет разрешено собирать до 2000 человек.

"В то же время, и впредь необходимо будет соблюдать условие 50%-ного заполнения и требование рассеивания. При этом последнее требование касается не только тех, кто участвует непосредственно в мероприятии, но и людей у входов и выходов, а также в туалетах", - напомнил премьер-министр Юри Ратас.

Правительство отмечает, что организаторы публичных мероприятий каждый раз будут должны консультироваться с департаментом здоровья.

"Мы должны считаться с тем, что вирус никуда не делся", - сказал Ратас, подчеркнув важность сохранения успеха, достигнутого Эстонией в предотвращении масштабной эпидемии в стране во время первой волны пандемии.

Дальнейшее смягчение ограничений будет рассматриваться 13 августа.