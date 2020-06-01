Житель Эстонии отдыхает дома и тратит меньше, чем в прошлом году

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Как следует из потребительского исследования Ferratum Group, коронакризис заставил жителей Эстонии тщательнее планировать свои расходы. Более консервативное, чем прежде, отношение к деньгам отразилось и на планах на летние отпуска.

Если в прошлом году жители Эстонии планировали потратить на отпуск в среднем 716 евро, то в этом году планы стали заметно скромнее, и на летний отдых планируется потратить уже 569 евро, или 33% дохода домохозяйства.

В проводимом Ferratum ежегодном исследовании летнего отпуска, которое дает представление о сезонных потребительских привычках жителей разных стран, на этот раз особое внимание обращено на то, как на покупательское поведение людей повлияла короноавирусная пандемия.

Опрос, который был проведен среди жителей 11 стран, показал, как пандемия отразилась на финансовом поведении 15 000 семей, на что люди, находясь в изоляции, тратили больше всего денег, как они вели свои финансовые дела и каковы планы потребителей на ближайшие месяцы. Респондентов спрашивали также о покупках в интернет-магазинах, о предпочитаемом способе оплаты и даже о том, чего в связи с распространением COVID-19 они больше всего боялись.

Более половины респондентов (66%) планируют этим летом потратить меньше, чем прошлым. Особенно консервативным отношением к деньгам и потреблению среди населения 11 стран выделились жители Эстонии.