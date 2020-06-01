Ратас не уверен, что браком является союз между мужчиной и женщиной

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В правительстве нет единой позиции, что браком является союз между мужчиной и женщиной, а премьер-министр Юри Ратас не стал бы вписывать подобную концепцию в Конституцию.

"По данному вопросу правительство общую точку зрения не сформировало. По моему личному мнению, формулировка концепции брака в Конституции достаточная", – написал Ратас в ответ на запрос Социал-демократической партии.

Члены фракции социал-демократов в Рийгикогу Индрек Саар, Яак Юське, Хельмен Кютт, Хельо Пикхоф, Катри Райк, Рийна Сиккут и Раймонд Кальюлайд обратились к Ратасу с вопросом об организации референдума.

В числе прочего депутаты поинтересовались, почему правительство намеревается провести референдум одновременно с местными выборами.

Ратас ответил, что организация народного голосования касательно института брака в один день с местными выборами прописана в коалиционном договоре.

Председатель "Отечества" Хелир-Валдор Сеэдер 9 июня сообщил ERR, что стороны готовы выполнить пункты коалиционного договора, но необходимая подготовка еще не проведена.

Председатель республиканской избирательной комиссии Оливер Каск отметил в своем письме министру финансов Мартину Хельме, что готовиться к проведению референдума в один день с местными выборами 2021 года нужно начинать уже этим летом.

Правящие партии обещали провести референдум по вопросу о том, что считается семьей и браком. На всенародное голосование хотят вынести предложение дополнить конституцию страны пунктом о том, что браком считается союз мужчины и женщины.