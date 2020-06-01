В Эстонии растут цены на жилье

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По данным департамента статистики, в первом квартале 2020 года индекс цен на жилье вырос за год на 11,5%.

Последний раз большее изменение индекса наблюдалось в третьем квартале 2014 года, когда оно составляло 13,2%, сообщила в пятницу BNS пресс-служба департамента.

По словам аналитика департамента статистики Эгне Сяйнаст, цены на квартиры выросли по сравнению с первым кварталом 2019 года на 11,3%, а цены на дома – на 11,7%. «Более всего, или на 12,1% выросли цены на квартиры в Таллинне, в прилегающих к Таллинну регионах вместе с Тарту и Пярну – на 8,9% и в остальных частях Эстонии – на 12%», – дополнила Сяйнаст.

Индекс цен на жилье, находящееся в пользовании собственника, в первом квартале 2020 года вырос за год на 8,6%.

Индекс цен на жилье, находящееся в пользовании собственника, характеризует изменение цен с позиции домохозяйств на приобретение нового жилья, а также цен на другие расходы со стороны покупателя и пользователя жилья. Индекс состоит из четырех частей: покупка жилья, другие связанные с приобретением жилья услуги, капитальный ремонт и страхование жилья.