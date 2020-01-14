Проверят пожаробезопасность домов. На этой неделе Спасательный департамент проведет рейды в Ида-и Ляэне-Вирумаа

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На этой неделе пройдут рейды в Ида-и Ляэне-Вирумаа, в ходе которых инспектора Восточного спасательного центра проверят пожаробезопасность помещений общего пользования в многоквартирных домах.



Происшествия, связанные с пожаром, происходят чаще всего именно в домохозяйствах. Именно поэтому важно, чтобы каждый собственник и член квартирного товарищества заботился о пожаробезопасности.

«В этот раз мы обратим особенное внимание на те дома, куда еще не добрались с рейдами, но, конечно, хотели бы попасть и в те дома, в которых раньше были какие-либо проблемы, чтобы проверить, как эти недочеты ликвидированы», - сказал руководитель Бюро надзора за пожарной безопасностью Восточного спасательного центра Марти Сийм.

Инспектор Бюро надзора за пожарной безопасностью Райли Ланно подчеркнула, что во время рейда инспектора проверяют прежде всего то, чтобы подъезды, лестничные клетки и иные помещения общего пользования были свободны от складируемых вещей.

«В многоквартирном доме в общем случае только один путь эвакуации – это лестничная клетка, которая должна быть свободной от старой мебели и т.д. и чтобы через нее легко было в случае пожара быстро выйти на улицу», - объяснила Райли Ланно.

По оценке инспекторов в Вирумаа в прошлом году было больше всего проблем с эвакуацией и безопасным выходом из зданий, что, на самом деле, самое важное условие для сохранения жизни и здоровья людей.

По-прежнему, одним из самых проблемных мест остаются детские коляски, велосипеды, горшки с цветами и старая мебель, которую некоторые держат в подъездах. Кроме того, что все это препятствует быстрой эвакуации, все эти предметы при возгорании дают много дыма, тем самым запирая людей в ловушке и не позволяя покинуть помещение.

Кроме того, все эти вещи могут препятствовать спешащим на помощь. К примеру, спасателям или медикам неотложной помощи, которые должны быстро доставить тяжелобольного в автомобиль.

Азбука безопасности для квартирных домов

- Лестничные клетки многоквартирных домов должны быть легко проходимы и там нельзя складировать легковоспламеняющиеся материалы. Хранение колясок и велосипедов в подъездах может показаться удобным и практичным, однако это находится в противоречии с требованиями пожарной безопасности, поскольку в случае пожара, они являются препятствием для безопасного выхода из здания.

- В подвальных помещениях можно организовывать собрания только если помещения спроектированы для этой цели и находятся в согласовании с правилами пожарной безопасности. Стоит помнить, что зачастую у этих помещений только один эвакуационный путь, поэтому они не предназначены для того, чтобы там собирались люди. Кроме того, двери в подвал должны быть противопожарными.

- В многоквартирных домах необходимо осуществлять аудит электрооборудования, находящегося в общем пользовании – раз в пять лет в зданиях, построенных/реновированных ранее 2000 года, и раз в десять лет – после 2000 года.

- Легковоспламеняющиеся материалы необходимо хранить в четырех метрах от здания, мусорный контейнер должен быть установлен не менее чем в двух метрах от здания.

- Здания свыше пяти этажей должны считаться с тем, чтобы к ним могла подъехать спасательная машина-лестница размером 6 метров.

- К каждой внешней двери должен быть доступ спасательной команде, также к месту забора воды и окнам. Необходимая ширина – три с половиной метра. Автомобили следует парковать с учетом этих обстоятельств.

- Система отопления должна быть построена и установлено с учетом требований, предъявляемых законом. Если здание с печным отоплением, дымоходы должны чиститься профессиональным трубочистам раз в год с выдачей соответствующего акта.

- Если в доме установлена любая противопожарная система или система оповещения о пожаре, она должна быть в рабочем состоянии регулярно обслуживаться.







