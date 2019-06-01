Зайчиков жалко! Многие животные страдают от последствий теплой зимы, но некоторые ей очень рады

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Белая шубка лесных зайцев не помогает им скрываться от хищников, выделяясь на фоне серой земли, а ежи могут проснуться раньше времени, если их норы начнут промокать. В то же время дикие кабаны отлично чувствуют себя в бесснежном лесу: для них теплая зима - залог выживания, рассказывает финский новостной портал Yle.fi.



Белая шубка не защищает зайца от преследователей Фото: Mervi Kunnasranta / Luonnonvarakeskus

Теплая зима - угроза для многих диких животных. Если в ближайшие недели снег так и не выпадет, для многих видов это означает тяжелые времена.

В то же время некоторые животные лишь выигрывают от отсутствия снега, поскольку их расход энергии снижается, что повышает шансы пережить зиму.

Лесные зайцы, сменившие серую летнюю шубку на зимнюю белую, отчетливо выделяются на фоне серой земли и голых веток кустарника в лесу. В отсутствии снега белый цвет никак не помогает скрыться от лис и волков.

- В конце февраля - начале марта у зайцев начинается брачный период, и животные часто передвигаются по лесу также в дневное время. Белая шуба не защищает их от хищных птиц, таких как филины и орлы, - комментирует профессор Центра дикой природы Юкка Форсман.

Отсутствие снега может стать губительным также для ежей и кротов. Обычно они спокойно спят до весны в своих норах, укрытые плотными снежными сугробами, но теплой зимой их нормы наполняются влагой, что заставляет животных просыпаться от спячки.

Промокшие ежи вынуждены покидать норы и отправляться на поиски съестного, но в конце января - начале февраля пропитание в лесу добыть трудно. Теплой зимой ежам грозит голодная смерть.

Но не для всех животных бесснежные зимы опасны. Так, дикие кабаны и косули отлично уживаются в лесу теплой зимой.

- Кабаны великолепно себя чувствуют, если им не нужно тратить энергию на барахтанье в снегу. С их короткими ногами пробираться сквозь сугробы тяжело, это требует много энергии. Теплой зимой сил тратится меньше, а это повышает шансы дожить до весны, - комментирует Форсман.