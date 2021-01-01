Алексей Евграфов покинул пост члена правления Нарвской больницы

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Бывший мэр Нарвы Алексей Евграфов перестал быть руководителем Нарвской больницы, поскольку ему пришлось покинуть пост члена правления.



Алексей Евграфов. Автор: Sergei Stepanov/ERR

В беседе с корреспондентом rus.err.ee Алексей Евграфов подтвердил свой уход с поста члена правления.

"Было понятно, что совет рано или поздно примет решение снять меня с должности члена правления. И чтобы в нынешнее сложное, коронавирусное время персонал больницы мог спокойно работать, мы договорились, что у меня сегодня последний рабочий день", - сказал Евграфов.

По словам Евграфова, во вторник совет больницы принял решение об его отставке, а в среду утром о решении совета ему сообщила председатель совета Катри Райк.

Бывший мэр проработал руководителем больницы почти три месяца. Сам он оценивает свою работу как плодотворную.

По словам Евграфова, не соответствуют действительности разговоры о том, что в его договоре был пункт об обязательном медицинском образовании. "Был такой же договор, как у предыдущего руководителя Олева Силланда. И там было записано, что член правления при необходимости может работать врачом. Мы консультировались с юристами перед подписанием договора, и они сказали, что в этом пункте нет ничего экстраординарного. Он просто дает возможность. Понятно, что врачом без медицинского образования работать нельзя, но это не было обязанностью", - пояснил Евграфов.

Бывший мэр на вопрос о дальнейших планах ответил, что, скорее всего, вернется в политику. "Но я открыт для предложений. Долго сидеть без работы я не люблю и не умею. Но то, что одним из направлений будет политическая деятельность и работа на Нарву - это однозначно", - заявил Евграфов.

18 февраля был объявлен конкурс на пост члена правления Нарвской больницы. Решение о проведении открытого конкурса принял совет больницы, возглавляемый новым мэром Нарвы Катри Райк.

Тогда на вопрос, останется ли Евграфов на своем посту как минимум до подведения итогов конкурса, Катри Райк ответила так: "В данный момент его трудовой договор находится на юридической экспертизе. После этого мы обсудим этот вопрос снова".

При этом Райк подчеркнула, что Евграфов может участвовать в конкурсе наравне со всеми остальными.

По словам Райк, прием заявлений от соискателей продлится до 20 марта.

Пока ищут нового члена правления, будет назначен временный руководитель. Им, по словам Евграфова, станет нынешний главврач Олев Силланд.

В отставку с поста мэра Нарвы Евграфова 11 ноября прошлого года отправила новая коалиция Нарвского горсобрания, в которую вошли фракции Kesk, "Наша Нарва" (ее председателем была Райк) и центрист Михаил Стальнухин.

В середине декабря совет Нарвской больницы, в который тогда входили представители ставшей оппозиционной фракции Kodulinn Narva, назначил Евграфова на пост члена правления медицинского учреждения. Прежний руководитель Силланд перешел на должность главврача.

В феврале 2021 года новая коалиция провела замены в советах муниципальных учреждений и организаций. Совет Нарвской больницы возглавила Райк.

ERR