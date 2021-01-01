Социально ориентированный бюджет: председатель Нарвского горсобрания ответила на вопросы «НГ»

Дата публикации: Сегодня, 15:48 Просмотрено: 281

В конце прошлой недели, 25 февраля, депутаты Нарвского городского собрания приняли бюджет города на 2021 год. Наше издание задало несколько вопросов по поводу нового бюджета председателю городского собрания Татьяне Стольфат, которая также является главой стратегической комиссии, чьи поправки и рекомендации зачастую являются решающими при формировании нового бюджета.



Татьяна Стольфат.



- Каковы приоритеты нового бюджета? Какие наиболее существенные поправки внесены в бюджет на 2021 год по сравнению с проектом бюджета, подготовленным городской управой в конце прошлого года и одобренным предыдущим составом стратегической комиссии?

- При составлении бюджета города Нарвы на 2021 год руководствовались принципом продолжения прежней бюджетной политики, то есть экономное и разумное расходование денег налогоплательщиков, поддержка целостного и сбалансированного развития города. Основной нашей целью было, разумеется, составить бюджет по возможности достаточно консервативным, сбалансированным и максимально учитывающим потребности горожан. Этот бюджет имеет социальную направленность. Выделенное финансирование покрывает предполагаемые расходы социального департамента для выплат пособий горожанам на 2021 год. Увеличено городское пособие. Предусмотрено увеличение суммы пособия для школьников. Будет ли это пособие только для первоклассников или будет принято решение о поддержке для учеников 1-3 классов.

- Радует, что наконец-то решен вопрос о проведении конкурсов на организацию школьного питания. Как бы вы прокомментировали выступление на сессии депутата Ларисы Олениной, которая считает, что проект организации конкурсов на услуги питания для нарвских школ недостаточно продуман — в частности, что суммы компенсаций будущим поставщикам питания могут оказаться значительно больше запланированных в бюджете?

- Вопрос организации и проведения поставки на организацию питания в школах города стоит на повестке дня и обсуждается в стенах городского собрания не один год. На сегодняшний момент дело сдвинулось с мертвой точки. Проведены предварительные консультации с фирмами, которые занимаются в государстве организацией поставок такого уровня. Вопрос прошел обсуждение в городской управе, в комиссиях городского собрания и теперь готовится следующий этап – составление документов поставки для каждой школы. Для составления документов будут привлечены директора школ. И это неудивительно. Только руководитель школы может знать все нюансы организации питания у себя в учреждении (перемены и их продолжительность, оборудование, которое есть на кухне, пожелания для поставщиков услуг и тд). Проведение любой поставки может быть оспорено. То, что в документе указаны компенсации на случай, если нужно будет прервать договор ранее предусмотренного срока - нормальная практика. Я бы не воспринимала данные суммы как окончательные или точные обязательства города по данной поставке.

У Ларисы Владимировны было достаточно времени, чтобы предложить свой продуманный и прозрачный вариант проведения поставки, но, увы, мы его не видели. Поэтому займемся своим вариантом, который является законным. А раз он законный, то он прозрачный, публичный и тд.

- На «народный бюджет» Нарвы выделено 300 000 евро, это на 100 000 евро больше, чем в прошлом году. С чем это связано, ждут ли от горожан больше инициативы? Будет ли сам процесс выбора лучших народных идей отличаться от того, как это происходило в прошлом году?

- Считаю, что в прошлом году было представлено достаточное количество идей от горожан. А именно, на первоначальном этапе их было 16. Много это или мало для нашего города? Я считаю, что это показатель активности и заинтересованности горожан в данном вопросе. Процесс выбора и критерии оценки определены в документе, который прошел городское собрание. Надеюсь, что в ближайшее время Департамент городского хозяйства опубликует сроки для сбора предложений.

- Финансирование бесплатной городской газеты Narva Linnaleht уменьшено на 45 тысяч евро — это одна из поправок, предложенная новым составом стратегической комиссии, которую депутаты внесли в бюджет. Теперь на содержание газеты в бюджет заложено 100 тысяч евро — это тоже довольно значительная сумма, поэтому хотелось бы узнать, были ли стратегической комиссии представлены соответствующие расчеты расходов на персонал, выпуск и распространение газеты и так далее.

- Бюджет газеты уменьшился не только на 45 тысяч евро, в рамках поправки от стратегической комиссии. Помимо этого, бесплатная газета теперь лишена доходной части, а это - более 60 тысяч евро. Сумма, указанная в бюджете, включает выплаты сокращенному персоналу. Как и в любом учреждении все остальные расходы покажут проведенные поставки, а именно поставки на печать, распространение и т д.

- Дотация на поддержку приютов для бездомных животных в этом году распределена поровну между всеми НКО, которые занимаются этой деятельностью в Нарве, что, на первый взгляд, кажется справедливым. Однако депутат Владимир Тарахтин обратил внимание на то, что, по его сведениям, приют Narva Каssituba был единственным, предоставившим обоснованную заявку, с указанием расходов приюта, количества содержащихся в нем животных, и т. п. Также, по его сведениям, другие приюты имеют значительно меньший объем работы. Учитывались ли эти моменты при принятии решения о распределении дотаций?

- При распределении финансирования учитывался принцип равного отношения к некоммерческим объединениям, занимающимися бездомными животными. В предыдущих бюджетах не сравнивались обьемы работ и обоснованность расходов вообще. Просто выделялась поддержка. Считаю целесообразным разработать соответствующий порядок оказания помощи, и тогда сравнивать на законных основаниях принципы работ и подходы. Надеюсь, этот вопрос и его справедливость скоро будет оформлена в соответствующий законодательный акт.





Наша справка:

По словам руководителя Нарвского департамента финансов Елены Голубевой, бюджет 2021 составляет почти 97 миллионов евро, примерно на 800 тысяч евро больше, чем сумма, указанная в проекте бюджета, который был опубликован на городском сайте в ноябре 2016 года.



Подготовила Ирина Токарева

Фото: Ирина Токарева