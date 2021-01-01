Спорили о школьном питании и приютах для животных,но проголосовали единогласно: бюджет Нарвы на 2021 год принят

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В четверг, 25 ноября, в ходе поименного голосования депутаты Нарвского городского собрания утвердили городской бюджет на 2021 год в размере свыше 96 миллионов евро. Несмотря на то, что некоторые поправки, внесенные в бюджет новым составом стратегической комиссии городского собрания, вызвали возражения у депутатов Ларисы Олениной и Владимира Тарахтина, они в итоге также проголосовали за бюджет с новыми поправками.



Фото: Siim Lõvi /ERR

По словам председателя Нарвского горособрания Татьяны Стольфат, которая также является главой стратегической комиссии городского собрания, в новом бюджете сохранилось 75% предложений, сделанных прежним составом стратегической комиссии. Часть прежних статей расходов из нового бюджета либо полностью исключена ( к примеру, 120 тысяч евро на покупку пустующего здания бывшего общежития на Космонауди) либо значительно уменьшена — например, исключены средства на ремонт фасадов нескольких детских садов, а также Кренгольмской гимназии — оставлены лишь средства на проектирование этих работ.

Не будет в этом году строиться и зона отдыха на территории бывшего детского сада «Колобок», что, по мнению Ларисы Олениной, разочарует многих горожан, которые с энтузиазмом восприняли эту идею и приходили на ее публичное обсуждение. Председатель городского собрания считает, что в нынешний нелегкий год можно повременить с не слишком срочными проектами, однако это не означает, что от идеи откажутся полностью.

Недостаточно продуман, с точки зрения бывшей главы стратегической комиссии, и конкурс на организацию школьного питания, решение по поводу проведения которого также было принято на сессии, а необходимые расходы, связанные с проведением конкурса, заложены в бюджет.

Владимир Тарахтин, который является также учредителем НКО Narva Kassituba, был несогласен с тем, что приюту, где в настоящее время содержится около 300 бездомных животных, выделена дотация всего в 3 тысячи евро на год, тогда как в прошлые годы город поддерживал приют суммой не менее 1000 евро в месяц. По словам Тарахтина, в приюте строго ведется отчетность: зарплата сотрудникам, расходы на содержание животных, количество пристроенных животных. Вместо первоначально запланированных 12 тысяч евро приюту в этом году выделят только 3, ровно столько же, сколько и трем остальным НКО, занимающимся в Нарве содержанием бездомных животных. Однако, по словам Тарахтина, другие организации не представили таких же обоснованных ходатайств, как и Narva Kassituba, поэтому это решение должна изучить ревизионная комиссия горсобрания, считает он. Тарахтина поддержал и представитель коалиции, внефракциооный депутат Михаил Стальнухин, по мнению которого, учреждение несколько лет назад Narva Kassituba реально помогло городу убрать с улиц значительное количество бездомных кошек. По предложению Стальнухина для обсуждения этого вопроса коалиция даже взяла перерыв, однако в итоге решение осталось прежним.

Несмотря на то, что фракция Meie Narva, а также центрист Тармо Таммисте, который теперь возглавляет фракцию Kesk, в прошлом не раз выступали за закрытие городской газеты Narva Linnaleht, коалиция газету решила сохранить, пообещав, что она будет выполнять лишь функцию информирования населения.

В новом бюджете на финансирование данного издания заложены 100 тысяч евро. Стратегическая комиссия городского собрания уменьшила расходы на издание бесплатной городской газеты на 45 тысяч евро.

Подробнее о принятых на сессии решениях читайте на нашем сайте и в следующем выпуске «Нарвской газеты».

Ирина Токарева