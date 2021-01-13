Одни едва изменилась, другие обновилсь полностью

Дата публикации: Вчера, 12:00 Просмотрено: 337

На прошлом заседании Нарвского городского собрания был пересмотрен состав практически всех комиссий. В составе одних комиссий произошли небольшие изменения, в других же список членов поменялся едва ли не полностью.



Фото: архив "НГ".



Наибольшим изменениям подверглись комиссии по образованию, городскому хозяйству транспортная и стратегическая комиссии.

Так, в комиссии по образованию с уходом Татьяны Корелиной, Тамары Гусевой и Татьяны Бабанской стало меньше директоров школ и детских садов, зато добавилось руководителей центров по интересам и обучению взрослых: Елена Каврус, Елена Лохматова, Юрий Рауд, Ольга Бурдакова.

Процедуру формирования составов комиссий нашему изданию пояснил ставший недавно председателем транспортной комиссии представитель коалиции в горсобрании Юрий Рауд:

– Новые председатели сами решают, кого пригласить в обновлённые комиссии, поэтому в некоторых случаях список вообще не поменялся, а где-то обновился практически полностью. Председатель решает, специалисты каких сфер или представители каких групп будут в его списке, и логично, что при этом используется принцип максимально широкого представительства. Решением городского собрания выводились старые члены комиссий и утверждались новые, это предусмотрено процедурой формирования комиссий.

Естественно, председатель формирует приоритеты и векторы в работе комиссии и с учётом видения профильных проблем определяет, с кем и в каком направлении их обсуждать и решать. Но не надо забывать, что решения комиссий горсобрания имеют рекомендательный характер, поэтому предложения комиссии хоть и могут носить оценочный или законодательный характер, но окончательное решение всё же будет за депутатским корпусом.

В команду транспортной комиссии, которую мне довелось возглавить, удалось собрать очень сильных и опытных специалистов. На первом заседании комиссии я озвучу своё видение наших задач и приоритетов, послушаю мнение коллег, и вместе определим итоговый результат и наши возможности.

Подробнее ознакомиться с составом комиссий Нарвского городского собрания можно на городской странице: http://www.narva.ee/ee/linnakodanikule/kohalik_omavalitsus/linnavolikogu_komisjonid//

Наталья СОБОЛЕВА