И пишут проекты, и потом их ведут. Как  это  возможно?

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«В Нарве постоянно осуществляются различные масштабные строительные проекты: вокзал, велодорожки, дороги, Темный сад, променад… Сейчас СМИ написали, что и транзитную дорогу отремонтируют, и ратушей наконец-то займутся. И все эти проекты почему-то осуществляет Департамент экономики и развития. И пишет, и потом ведет. В связи с этим вопрос: есть ли в Департаменте экономики и развития специалист по строительству, человек со специальным строительным образованием? Судя по количеству проектов, вероятно, и не один должен быть. Я понимаю, что есть строительный надзор и все прочее. Но в любом случае руководитель проекта, насколько я понимаю, это специалист департамента? Вот и хотелось бы узнать, каков профессиональный уровень специалистов Департамента развития и экономики, чтобы вести такие крупные строительные проекты?». С уважением, Анатолий, инженер-строитель с большим стажем



Директор Департамента развития и экономики Нарвы Юрий Сайя. Фото: facebook.

На вопрос нашего читателя отвечает директор Департамента развития и экономики Нарвы Юрий Сайя:

– Руководство проектной деятельностью и руководство строительными процессами – не одно и то же. Проектные процессы включают в себя, в первую очередь, действия, связанные с созданием корректных финансовой и юридической основ для осуществления задуманных проектов. Реальные действия, как правило, заключающиеся в создании строительных проектов и непосредственного осуществления строительных работ, начинаются лишь после получения необходимого финансирования и выполнения всех требований со стороны финансирующих институтов. Эта зачастую невидимая для стороннего наблюдателя часть проектной деятельности имеет решающее значение для успешной реализации проекта. Также, как правило, она требует значительно больше времени и усилий для продвижения к цели проекта. От руководителя проекта требуется подготовка и знания, в первую очередь, в сферах экономики, государственного и экономического права. Также абсолютно необходимым является знание языков – в первую очередь государственного и английского, поскольку руководителю проекта необходимо ежедневно общаться с экспертами и представителями финансирующих и вовлечённых в процесс организаций.

Все руководители проектов в проектном подразделении Департамента развития и экономики Нарвы имеют профильное высшее образование и отвечают всем установленным требованиям. Как вы совершенно верно отметили, на этапе осуществления строительных работ город всегда нанимает профессиональную организацию, оказывающую сертифицированную услугу строительного надзора.

Помимо надзора собственника в тех проектах, где уровень сложности осуществления строительных работ выше среднего, город нанимает инженера-эксперта для представления своих интересов на строительной площадке. При этом квалификационные требования к такому инженеру-эксперту – наивысшие из установленных в ЭР. Департамент развития и экономики просто не может позволить себе иметь в штатном расписании подобного специалиста и нанимает его на основе договора подряда на конкретный проект. Финансирование указанной услуги происходит за счет внешнего финансирования, так как финансирующая сторона также хочет быть уверенной в качестве проведения строительных работ.

Обращаем ваше внимание на то обстоятельство, что ремонты дорог, тротуаров и общественных строений, которые осуществляются в городе ежегодно за счет городского бюджета, проводятся со стороны Департамента городского хозяйства. В штате указанного департамента имеется несколько специалистов с высшим строительным образованием и требуемой квалификацией.

Запрос делала Светлана ЗАЙЦЕВА