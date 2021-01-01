Фракцию Kodulinn Narva покинули почти все ее члены

Дата публикации: Сегодня, 12:34 Просмотрено: 115

Большинство членов фракции Kodulinn Narva в Нарвском горсобрании подали заявления о выходе из нее. Покинувшие Kodulinn Narva депутаты собираются работать вместе. Возможно, что они создадут новую фракцию.



Ирина Янович. Автор: Нарвское горсобрание

"Я не скажу, что это развал фракции. Это решение членов фракции. Мы собрались и решили, что все выходим из фракции. За названием этой фракции - Kodulinn Narva - идет непонятный шлейф. Поэтому мы продолжаем дальше нормально работать вместе, но из фракции решили уйти", - пояснила в интервью rus.err.ee бывший председатель фракции Ирина Янович.

По словам Янович, кто-то останется во фракции. "Не хотел уходить Алексей Мяги", - сказала экс-руководитель фракции.

Заявление о выходе уже подали Владимир Мижуй, Ирина Янович, Николай Бурдаков, Сергей Львов, Илья Федоров, Елена Пахомова, Светлана Лешихина. По словам Янович, собирались подать заявление Олев Силланд и Владимир Тарахтин.

"Пока думаем над тем, как будем в дальнейшем работать. Может, и создадим новую фракцию", - добавила Янович.

По словам Янович, НКО Kodulinn Narva продолжит свою работу, и из его правления никто не собирается выходить. "О ликвидации речи не было", - пояснила Янович.

"Желание вступить в Центристскую партию у нас не пропало, но решение центральным правлением еще не принято", - отметила Янович.

В Нарвском горсобрании 31 депутат. В коалицию входят фракции "Kesk" (11 депутатов), "Наша Нарва" (7 депутатов) и внефракционный депутат Михаил Стальнухин.

Ранее после создания новой коалиции в декабре прошлого года фракцию Kodulinn Narva покинули три человека - Елизавета Чертова, а также Ян Саан и Галина Вологдина, усилившие фракцию "Kesk".

ERR