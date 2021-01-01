Татьяна Стольфат о бюджете, общении с оппозицией, вакцинации и городских социальных нуждах

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Татьяна Стольфат, 30 декабря прошлого года избранная председателем Нарвского городского собрания, считает, что главная задача февраля — принять, наконец, городской бюджет на 2021 год.



Новый председатель горсобрания Татьяна Стольфат собирается быть открытой для всех депутатов: и от коалиции, и от оппозиции.

Некулуарный разговор о бюджете

- Татьяна, рассмотрением бюджета теперь займутся комиссии, в каждой из которых есть и представители коалиции, и представители оппозиции. Как будете общаться? Есть ли реальные предпосылки для продуктивной совместной работы?

- За советом или помощью никто из оппозиции ко мне пока не обращался, но, возможно, просто не было повода. Сама же я точно не собираюсь говорить колкости или пытаться создать напряженную обстановку. Моя задача сейчас — быть открытой для всех, если есть ко мне какие-то вопросы или предложения у оппозиции — добро пожаловать.

Я очень надеюсь, что общий язык между депутатами будет найден.

- В чем все же главное отличие между планами и приоритетами в развитии города между прежней и нынешней коалицией? Многие горожане, а также СМИ, познакомившись с новым коалиционным договором, отметили, что в нем нет каких-то новшеств.

- Городская жизнь после смены власти и не должна кардинально меняться: дороги нужно ремонтировать, автобусы должны ходить, и т.д. Я просмотрела коалиционные договора в 5-7 других самоуправлениях: там тоже все абсолютно стандартно. Но при этом подход к тому или иному вопросу может быть совершенно иной.

- Какой подход не устраивает нынешнюю коалицию? Или об этом пока можете говорить лишь кулуарно?

- Нет, это не кулуарный разговор: прошлой властью в ноябре-декабре были в срочном порядке заключены договора, которые вызывают вопросы. Что бы мне хотелось на сегодняшний день изменить, но изменить это уже, увы, невозможно — это использование «ковидных денег». («Ковидные деньги» - средства, которыми государство поддержало местные самоуправления в связи с коронакризисом. Они были предназначены для компенсации доходной базы, содержания дорог и новых инвестиций— ред.) Постройку приюта для кошек и собак и строительство скейт-парка я бы пересмотрела. Многие самоуправления потратили эти деньги на приведение в порядок дорог. Нужно? Да. Освободило бы часть нашего бюджета? Конечно.

Я обеими руками за приют для животных — сама собачница — но в каком виде? В Нарве несколько НКО занимается бездомными животными, но мы строим одно большое здание, коммунальные расходы которого ни одно из этих НКО, скорее всего, не потянет. Значит, оператором должно быть муниципальное целевое учреждение, но вопрос, отдадут ли НКО этому учреждению своих питомцев? Летом будет закончено строительство здания, а ясности, как будет работать приют, нет.

Разумное хозяйствование означает, что тщательно продумываются приоритеты. Например, современные детские площадки — разве это плохо? Но это достаточно просто и заметно. Но, может быть, нужно было в первую очередь посмотреть, в порядке ли автобусные остановки, везде ли есть козырьки и скамейки? Инвестиции должны быть разумными и продуманными, пусть даже в итоге их будет немного.

Социальная сфера: не только тратим, но и зарабатываем

- Вы давно руководите Центром социальной работы и хорошо знаете его нужды. Не получится ли так, что и на посту председателя городского собрания вам будет казаться важным направлять средства прежде всего в социальную сферу? Как соблюсти баланс между финансированием социальной сферы и инвестициями в развитие города?

- Еще до меня был заключен договор на проектирование нового дома попечения. Ни для кого не секрет, что мест в домах попечения не хватает, ни здесь, у нас, ни в других местах Эстонии. Поэтому, я надеюсь, что мы сможем получить средства на строительство дома попечения из Фонда справедливого перехода.

Но мы не только тратим деньги, но и зарабатываем, оказывая свои услуги — частично их финансирует государство, частично — сами клиенты. План доходов в начале прошлого года у нас был свыше 1, 1 миллиона евро, и мы его выполнили. На 2021 год мы, имея общий бюджет свыше двух миллионов, примерно 1, 3 миллиона из них заработаем: это услуги на дому, инватранспорт, развоз горячего питания, оказание услуг круглосуточного ухода и попечения детям и взрослым.

Вообще я не сказала бы, что социальная сфера у нас серьезно недофинансирована, учитывая, что из 55 тысяч населения Нарвы примерно половина получает те или иные социальные пособия.

Но, с другой стороны, если мы не будем социальную сферу развивать, у нас и другие сферы начнут отставать. Чтобы трудоспособные люди могли нормально, спокойно работать им нужно знать, что их близкий человек, нуждающийся в попечении, под присмотром: что он не включит газ, не отравится, не заблудится.

К примеру, услуга интервального ухода, когда человек мог своего родственника временно определить в дом попечения — чтобы съездить в командировку или в отпуск. Раньше в Нарве эта услуга была, теперь ее нет, потому что нет помещений для того, чтобы ее оказывать. Или услуги ухода на дому: с начала ковида их количество удвоилось. Примерно к 30-40% клиентов мы ходим 2-3 раза в день, по-настоящему они нуждаются в доме попечения, но мест нет. Нужен и центр дневного ухода, потому что не все морально готовы и хотят отдавать своих близких в центр попечения. Что касается социальных пособий, то я бы сказала так: помощи никогда не бывает много, но она должна зависеть от возможностей города.

Тема, которая волнует всех

- У вас 22 января состоялся первый прием населения. Как он прошел? Много ли было посетителей и какие проблемы они поднимали?

- Людей пришло немного — человек пять, что неудивительно, учитывая ковидную ситуацию. Также я отвечаю на телефонные звонки и электронные письма горожан. Вопросы у людей разные — от бытовых проблем до консультаций по поводу проведения мероприятий — стандартный набор, я бы сказала. Примерно с такими же вопросами я сталкиваюсь постоянно и как руководитель Центра социальной работы. Если окажется, что одного приема в месяц недостаточно — назначим два, проблемы нет. Следующий прием будет 15 февраля.

- Но есть тема, которая волнует всех?

Тема, которая волнует абсолютно всех — это вакцинация. Кто-то рассуждает о том, что после второй прививки все мы будем чипированы и за нами начнут наблюдать из космоса( смеется). А если говорить серьезно, то сейчас очень важно, чтобы каждый человек для себя определил: где он работает, к какой группе риска относится и с какой группой риска общается. Если человек говорит себе «ну, я-то точно не заболею», то практика по всей Эстонии показывает, что это не так. На собственном опыте могу сказать, что прививка переносится нормально.

- Вы уже привились?

- Да, в прошлую пятницу вместе с другими сотрудниками и клиентами Центра - согласно общегосударственной программе. Я поняла, что должна это обязательно сделать в первых рядах, чтобы мотивировать других и показать, что ничего страшного нет, даже при наличии некоторых хронических заболеваний. За мной стоит большой коллектив, и каждого давит груз ответственности — как не заразить пожилых людей, не заразиться самим, не принести ковид в семью и, наоборот, на работу..

К примеру, сотрудники нашего ночлежного дома ежедневно общаются с людьми, которые бывают везде. А прививка дает ощущение безопасности, внутреннее спокойствие. И это очень важно. Но, конечно, это дело добровольное, есть и сомневающиеся.

Сейчас в общей сложности в Центре привились больше 100 человек, это примерно 20% от общего количества сотрудников и половина наших клиентов, которые находятся на услуге круглосуточного ухода и проживание в общине. У кого-то болела рука, у кого-то — слабость, у кого-то — температура поднялась, но в понедельник все уже были на работе. Очень надеюсь, что вакцинация населения в Нарве будет достаточно массовой — на мой взгляд, это даст и работникам,и работодателям больше уверенности в завтрашнем дне.





Татьяна Стольфат CV

Родилась и выросла в Нарве.

Окончила Нарвский колледж Тартуского университета.

Работала в Доме пионеров, в Доме культуры «Ругодив», ведущим специалистом в городском отделе культуры.

В 2012 году возглавила только что построенный Нарвский дом попечения.

С 2014 года руководит Нарвским центром социальной работы, объединяющим четыре городских учреждения — дом попечения, центр социальной опеки, детский дом и детский приют.

В 2019 году Эстонская ассоциация социальной работы (ESTA) выбрала ее Руководителем Года.

С 2017 года избиралась депутатом Нарвского городского собрания.

Татьяна замужем, у нее сын ( юрист, живет и работает в Таллинне) и двое внуков.

Хобби: огород, собаки, вождение автомобиля.

Ирина Токарева

Фото: Ирина Токарева