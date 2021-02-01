Победителей хакатона Garage48Narva наградила президент

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Во время визита в Ида-Вирумаа президент Эстонии Керсти Кальюлайд в четверг, 20 мая вручила призы победителям нарвского городского хакатона Garage 48. Сумма премиального фонда - девять тысяч евро. Глава государства подчеркнула важность активного участия нарвитян разных возрастов в развитии города.

Общее фото с президентом.

Президент Керсти Кальюлайд вручила командам-победителям дипломы, а мэр нашего города Катри Райк — книгу своего авторства «Особенная Нарва».

Идеи большинства команд-победительниц первого городского хакатона Garage 48 в Нарве могут быть осуществлены уже этим летом.

Городской хакатон Garage 48 проходил в Нарве 14-16 мая в виртуальном формате. Ему предшествовали два предварительных мероприятия (о них «Нарвская Газета» рассказывала на своих страницах 22 и 29 апреля). Напомним, что хакатон – это современная форма сбора и обсуждения актуальных идей, касающихся общественной жизни местного сообщества; в нем может принимать участие любой заинтересованный человек. Работа идет в командах и под руководством менторов. Собираются не ради «а поговорить?»; результатом «мозговых штурмов» становятся новые услуги, программы, объекты. У хакатона есть призовой фонд, который может помочь командам-победительницам в начале осуществления их идеи.

В частности, призовой фонд нарвского хакатона составил 9000 евро плюс возможность и после хакатона продлить менторство, получить доступ к программам обучения в бизнес- инкубаторах, чтобы продолжать работать над воплощением своей идеи в жизнь.

Алена Кордончук.

С реальными расчетами

Garage 48 в Нарве проходил впервые и сразу же вызвал активный интерес, главным образом со стороны нарвитян, причем, даже тех, кто в данный момент не живет в Нарве, но не теряет связи с родным городом. Были и несколько зарубежных команд. На участие в хакатоне Garage 48 Narva зарегистрировалось 135 человек. Помощь им предложили 20 менторов. В качестве основных тем на Garage 48 Narva были выдвинуты четыре: городское пространство, сообщество, зеленый город и предпринимательство.

Почти все команды преодолели 48-часовой марафон для тщательной разработки своей идеи, что предполагало найти партнеров, рассчитать бюджет проекта, провести опрос общественности, создать свою группу в социальных сетях, подготовить презентацию с визуальным контекстом... Надо сказать, некоторые команды пришли на хакатон с уже готовыми концепциями своих проектов, другие же начинали с полного нуля, у кого-то же первоначальная идея в результате двухдневной работы и общения с менторами кардинально менялась. Короче говоря, надо было изрядно потрудиться.

В итоге на прошедших выходных в хакатоне Garage 48 Narva участвовало 17 команд. Победителями стали шесть.

Представитель команды «Молодые и очарованные» рассказывает о молодежном проекте.

Сделать город ярче

Главным победителем Garage48Narva была признана нарвская команда, которая намерена создать интернет-платформу для любителей домашних животных Petsy. Она будет содержать интерактивную карту города с указанием площадок для выгула собак, списком кафе, куда можно прийти с домашним питомцем, адреса специализированных магазинов, здесь же можно будет получить консультацию онлайн-ветеринара, на платформе будет работать служба поиска пропавших животных и т. д.. Платформу создали владельцы собак под руководством нарвитянина Максима Белозерова. Petsy получила для дальнейшего развития 2000 евро и приглашение на курсы в бизнес-инкубаторе Tehnopol.

В области городского пространства жюри назвало двух победителей - команду Art Revolutionaries и команду Pop Art Narva. Проектная команда «арт-революционеров» под руководством Евгении Разгоняевой – это шесть 17-19-летних учеников Нарвского Языкового лицея. Они готовы привнести во внешний облик родного города яркие краски, расписывая стены домов, пешеходные переходы, баскетбольные площадки, тротуары, парковки, проезжие части дорог. Эскизы уже разработали и представили. Pop Art Narva намеревается создать более дружелюбное и модное городское пространство при помощи огромных световых проекций на нарвских зданиях. Мечтают начать с куба на 12-этажке Пушкина, 20. Лидер команды фотограф Анастасия Волкова продемонстрировала на презентации, как это может выглядеть, и сказала, что, если квартирное товарищество будет не против, то уже в августе во время фестиваля музыки и городской культуры StationNarva можно будет увидеть новый световой символ Нарвы — башню света.

Идея еще одной нарвской команды – победительницы в теме «сообщество» - провести в Нарве с 23 по 29 августа фестиваль «Золотая неделя». В фокусе организаторов – горожане зрелого возраста. «Мы хотим помочь пожилым нарвитянам сделать свой досуг более содержательным», - говорит руководитель команды Алена Кордончук.

В категории «зеленый переход» победителем стала команда начинающих изобретателей Plyke (велосипедный звонок): ребята разработали принципиально новую конструкцию звонков для велосипедов и возможность их повторного использования. Команда Plyke под руководством Мартина Педая получила приз в 1000 евро и возможность участия в бизнес-инкубаторе Tehnopol и фонде Prototron, помогающем создавать прототипы технологичных идей.

Команду „Молодые и очарованные» (к слову, в составе ее был самый молодой участник хакатона 14-летний Артем), которая собирается создать в Нарве центр досуга для молодежи, жюри поощрило за хорошее стартап-мышление ваучерами Bolt и пригласительными на мероприятие StartUpDay 2021.

Участники проекта Petsy подарили футболки главе государства и мэру Нарвы.

Кто помогал

Призы для развития и осуществления лучших проектов были предоставлены Европейской Комиссией, Посольством Германии в Эстонии, Посольством Нидерландов в Эстонии и Посольством Швеции в Эстонии.

Проведение городского хакатона Garage48 поддержали: город Нарва, Startup Estonia, центр OBJEKT, Британский Совет, KredEX, Европейская Комиссия, Посольство Германии в Эстонии, Представительство Совета министров Северных стран в Эстонии, Министерство финансов ЭР, Европейский фонд регионального развития, Посольство Швеции в Эстонии, Посольство Нидерландов в Эстонии, Фонд Интеграции, Европейский Социальный фонд, Министерство культуры, Посольство Соединённых Штатов Америки в Эстонии, Эстонская палата людей с ограниченными возможностями, Tehnopol, Eventornado, IVEK и Garage48.

Гимназисты из Нарвского Языкового лицея предложили новые краски в облик города.





Мнение одного из менторов хакатона дизайнера Дэн Миккин: «Получил заряд энергии и познакомился с умными и прекрасными людьми. Открываю Нарву с новых и новых сторон»





Вот так ярко, неожиданно и современно может выглядеть, по идее команды Pop Art Narva, нарвская двенадцатиэтажка на ул. Пушкина.









Светлана ЗАЙЦЕВА

Евгений АШИХМИН

Фото: Евгений АШИХМИН