План справедливого перехода готов: 248  миллионов – на развитие бизнеса

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С помощью средств справедливого перехода, 80% процентов которого будут направлены на развитие предпринимательства в Ида-Вирумаа, планируется создать столько рабочих мест на новых предприятиях, что безработица не только не вырастет, а даже уменьшится.



Яак Ааб. Фото: Альберт Труувяэрт.





«Шанс на обновление»

Об этом министр государственного управления Яак Ааб и еврокомиссар в области энергетики Кадри Симсон рассказали на веб-семинаре в Нарве, который состоялся в прошлую пятницу. План государства по достижению климатической нейтральности приведет к тому, что рабочие места в сланцевом секторе исчезнут к 2050 году, но их постепенное сокращение будет компенсировано появлением новых рабочих мест на новых предприятиях.

Пока же сланцевая промышленность сможет производить сырье для химической промышленности. Также пока будут сохранятся сланцевые энергоблоки, поскольку стране необходимы резервы для поставок электроэнергии.

Яак Ааб отметил, что поддержка справедливого перехода не равняется использованию средств только Фонда справедливого перехода. Кроме него существуют другие европейские фонды, откуда можно получить помощь, например, Европейский фонд регионального развития или Европейский социальный фонд. Также новые предприятия смогут рассчитывать на кредиты и на государственную помощь.

Большая часть средств по программе «справедливого перехода» должна быть распределена в течение пяти лет. Сейчас решено, как разделить финансирование между разными сферами. В конце мая также предстоит утвердить конкретные шаги и в октябре получить их одобрение от Еврокомиссии. После этого финансирование можно будет использовать.

Из 340 млн евро 20% пойдут на создание привлекательной жизненной среды в Ида-Вирумаа, в том числе на решение экологических проблем, развитие социальных и медицинских услуг.

«Например, теперь мы можем направить более пристальное внимание на снижение зависимости центрального теплоснабжения от горючего сланца, при этом местные самоуправления также могут поддержать процесс перехода в регионе, инвестируя в мощности по уходу за пожилыми людьми и детские учреждения, в энергоэффективность общественных зданий, в сберегающую мобильность и экономику замкнутого цикла,” – пояснил Ааб.

Основная часть предусмотрена на развитие инновативности и разнообразия предпринимательства. Из Фонда справедливого перехода предприниматели смогут получать средства для инвестиций в новые предприятия (153 млн евро), на научное развитие (50 млн). Фонд поддержит инфраструктуру для диверсификации бизнеса (25 млн). Предусмотрены пособия на развитие малых предприятий (15 млн), переобучение работников сланцевого сектора (5 млн) и развитие профессионального и высшего образования в регионе (25 млн).

Именно разнообразный и инновативный бизнес поможет создать достаточное количество рабочих мест взамен исчезающих, а также повысить уровень доходов в регионе, считает Яак Ааб. По мнению Кадри Симсон, именно сейчас у Ида-Вирумаа появился шанс на обновление и развитие экономики, который нельзя упустить. Еврокоммисcар сделала обзор современных технологий, которые могут быть использованы в местной энергетике – улавливание углекислого газа, производство водорода.





Нет конкретики

Однако у местного профсоюза химиков план правительства вызвал вопросы. Председатель профсоюза Юлия Леонтьева считает, что правительство должно принять не просто общий план, а план, в котором будет конкретно показано, где и когда появятся новые рабочие места, какое переобучение пройдут работники сланцевого сектора, какую зарплату смогут получать и каким будет их доход на время переобучения. В случае, если новые предприятия не смогут платить работникам ту же зарплату, что на прежнем рабочем месте, готово ли государство доплачивать им вплоть до пенсии? Может ли сегодня правительство назвать точное количество работников сланцевого сектора, которые уже лишились рабочих мест, а также потеряют работу в 2022-2035 годах? Одним словом, планам явно не хватает конкретики, считает профсоюз.

Отметим, что ранее министр гос­ управления говорил о том, что необходимо разработать систему компенсаций для тех, кто в результате реорганизации сланцевого сектора потеряет в доходах. «Сланцевый сектор чрезвычайно важен для Ида-Вирумаа и всей Эстонии, и уже сегодня мы должны оказывать поддержку со стороны государства как предприятиям, так и работникам этого сектора. Люди не должны терять в доходах в связи с реструктуризацией сектора», – подчеркнул Ааб.





В пятницу, 5 марта, Министр Яак Ааб также принял участие в церемонии закладки краеугольного камня нового завода по производству ветряных генераторов OÜ TBHAWT Manufacturing в индустриальном парке Кохтла-Ярве. Энергетической компании, работающей на иностранном капитале, принадлежит в индустриальном парке в общей сложности три участка, а сфера деятельности компании – в основном производство и разработка небольших ветряных генераторов. Компания пропагандирует устойчивое энергопользование и работает над минимизацией негативного воздействия на окружающую среду, следуя лучшим экологически чистым решениям в производстве.





Ирина Токарева