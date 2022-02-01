На Краави будет новый детсад

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На заседании городского собрания 11 февраля депутаты дали согласие на организацию госпоставки на работы по проектированию детского сада по адресу Краави, 1.



На месте нынешней Эстонской гимназии в результате планируемого

строительства появится новый учебный комплекс: основная школа, госгимназия

и детский сад.

Этот объект станет одним из трех в учебном комплексе, архитектурный конкурс которого в рамках единой поставки был проведен в 2020 году. Напомним, что другими объектами конкурса были здание основной школы, которая появится в результате реорганизации Эстонской гимназии, и непосредственно здание Эстонской государственной гимназии. Работы по проектированию этих двух объектов уже начались, соответствующий договор был заключен 1 февраля, срок выполнения работ 01.02.2022 г. Строительство основной школы частично поддерживается из структурных средств Европейского Союза, строительство гимназии полностью финансируется государством.

Как сообщил директор Департамента развития и экономики Юрий Сайя, выступивший докладчиком по вопросу, Эстонская основная школа, государственная гимназия и планируемый детсад (источники внешнего финансирования его строительства в настоящее время отсутствуют) должны проектироваться комплексно, поэтому важно, чтобы решения коммуникаций зданий и их окружения были едиными.

Юрий Сайя отметил, что работы по проектированию детского сада нужно начинать по возможности быстро. К тому же готовый строительный проект значительно увеличивает возможности подачи заявки на поддержку строительства детского сада из мер, которые будут открыты в ближайшем будущем.

На проектирование детского сада на улице Kraavi в проекте бюджета Нарвы на 2021 год запланирована сумма в размере 169 320 евро. Однако заключить договор на проектирование детсада проблематично ввиду того, что бюджет города на 2021 год еще не принят. Это значит, что необходимо отдельное разрешение городского собрания на организацию госпоставки на проектирование.

Депутаты проголосовали за решение дать согласие на проведение госпоставки Департаменту городского хозяйства. Заодно поправили сумму, уменьшившуюся в результате технической ошибки в проекте решения на 2 тысячи евро.

Депутат Алексей Мяги поинтересовался тем, как предполагается защитить воспитанников будущего детсада от выхлопов и шума расположенного по соседству перекрестка улиц Вестервалли и Харидусе? Докладчик заметил на это, что оценка влияния факторов на объекты, входящие в учебный комплекс, производилась Департаментом архитектуры еще на стадии идейного конкурса. Он же лично считает, что вышеназванные неудобства детям не грозят, поскольку у комплекса будет внутренний двор, защищенный строениями от оживленной улицы.

Наталья СОБОЛЕВА