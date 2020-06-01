«Денег хватит только на три недели»: ида-вируский бизнес ждет от правительства план действий после 3 января

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Точечный локдаун Ида-Вирумаа вызвал шок у местных предпринимателей: в распоряжении о закрытии местных СПА, гостиниц, ресторанов и т. д. на период с 12 декабря по 3 января не были оговорены конкретные меры поддержки бизнеса, неожиданно и не по своей вине оставшегося без дохода в самый прибыльный период новогодних и рождественских праздников.

Рихо Леппик поставил перед домом Стенбока черный катафалк с надписью: «Правительству.

Для проводов в последний путь ида- вируских предприятий».

«Можно было поседеть»

И хотя принятое правительством во вторник, 15 декабря, решение выделить местному турсектору 2,133 миллиона евро на компенсацию связанных с локдауном потерь было воспринято с облегчением, уже сейчас ясно, что все потери предпринимателей эта сумма не покроет.

Согласно принятому решению, компенсация будет равняться удвоенной сумме выплаченной за ноябрь зарплаты и, исходя из этой суммы, предприятие должно выплатить в декабре зарплаты, а также покрыть свои коммунальные расходы и другие издержки.

«За эту неделю можно было поседеть», – сказал нашему изданию управляющий отелем Inger Владимир Изотов. Он сравнил ситуацию с закрытием бизнеса весной, во время первой волны коронавируса, и сейчас. «Весной решение о мерах поддержки бизнеса и компенсациям по зарплате для сотрудников тоже приняли не сразу, но чувства протеста тогда ни у кого не было: понятно было, что государство столкнулось с новой, небывалой ситуацией. Но сейчас у предпринимателей случился реальный шок: я, как и многие другие, участвовал в кризисном инфочасе для предпринимателей Ида-Вирумаа, который организовал IVEK, и там было много отзывов такого рода: мол, снег выпал, как всегда, неожиданно!» – рассказал Владимир Изотов.

По его словам, хотя оборот отеля после объявления локдауна упал на 91% по сравнению с декабрем прошлого года, выделенной поддержки предприятию на три недели хватит.

«Но мы хотели бы знать, что будет после 3 января? Сможем ли мы снова предлагать клиентам бронировки, или локдаун будет продолжен? Хотелось бы, чтобы план дальнейших действий был разработан как можно скорее», – говорит управляющий отеля.

Отметим, что в упомянутом кризисном онлайн-инфочасе IVEK (Ида- Вируского центра предпринимательства), состоявшемся в понедельник, 14 декабря, приняли участие в общей сложности свыше 160 предпринимателей. Многие говорили о том, что без получения поддержки предприятиям, за время коронакризиса лишившимся последнего «жира», остается единственный выход – банкротство. Также некоторые представители СПА-сектора утверждали, что точечный локдаун Ида-Вирумаа не поможет сдержать коронавирус. «Нарвитяне и другие идавирусцы просто поедут на праздники в столичные СПА, и те получат прибыль вместо нас. И как это помешает распространению коронавируса?», – возмущенно спрашивали они.

В понедельник по итогам инфочаса туристический кластер Ида-Вирумаа направил обращение к правительству, в котором говорилось, что решение о мерах поддержки необходимо принять на этой неделе, поскольку ситуация катастрофическая. Владелец нарвского кафе Muna Рихо Леппик в тот же день поставил перед домом Стенбока черный катафалк с надписью: «Правительству.

Для проводов в последний путь ида- вируских предприятий». Фото катафалка, собравшее в Фейсбуке больше двух сотен одобрительных откликов и почти столько же перепостов, бизнесмен снабдил лаконичной подписью: «С предприятиями Ида-Вирумаа так поступать нельзя!». На вопрос нашего издания, как он оценивает постановление о принятых мерах поддержки, Рихо Леппик ответил так: «Если локдаун продлится три недели, то этих мер для моего небольшого предприятия достаточно. Разумеется, если все будет так, как обещают».

До 6 месяцев – на восстановление дохода

Координатор туристического кластера Ида-Вирумаа Кадри Ялонен рассказала нашему изданию, что сейчас весь сектор ожидает от правительства плана дальнейших действий. Уже сейчас ясно, что если поддержка рассчитана на 3 недели и сможет покрыть кризисные убытки, а не только расходы на заработную плату, то туристический сектор Ида-Вирумаа справится с этим.

«Если туристический сектор Ида-Вирумаа будет закрыт на более длительный период – тогда обязательно нужно продолжать поддержку в том же объеме!», – говорится во вчерашнем заявлении туристического кластера.

Кадри Ялонен отметила, что сохранение туристического бизнеса в регионе важно для благополучия всего региона в целом. «Поэтому мы хотели бы попросить идавирусцев ответственно подойти к мерам соблюдения безопасности: если все мы будем соблюдать их, локдаун закончится быстрее», – сказала она.

По словам Кадри Ялонен, очевидно, что сейчас правительство действительно принимает меры по быстрому разрешению ситуации. «Мы сотрудничаем с министерствами в разработке меры поддержки, чтобы она максимально соответствовала реальным потребностям. Например, уже ясно, что для домов отдыха нет пользы от меры, основанной на затратах на заработную плату (минимальные затраты на зарплату), и этой помощью не покрыть даже 10% оборота, потерянного в декабре», – отметила она. Однако, если предположить, что локдаун действительно закончится 3 января, сколько времени потребуется предприятиям на восстановление прежнего уровня доходов? «От наших крупных СПА получен сигнал, что на восстановление им потребуется не менее шести месяцев. Разумеется, мы будем работать с министерствами и в этом направлении», – отметила Кадри Ялонен.

Также координатор подчеркнула: локдаун пришелся на один из самых прибыльных периодов года, когда гостиничный бизнес, дома размещения, отели, рестораны зарабатывают деньги на несколько месяцев вперед. Как будут покрыты эти убытки, пока неясно.

Также, по мнению предпринимателей, государству необходимо строже следить за соблюдением ограничений и дать юридическое основание предприятиям и учреждениям для отказа в обслуживании клиентов без маски. Предприниматели, со своей стороны, сделают все возможное, чтобы как можно скорее снова открыть Ида-Вирумаа.

Ирина ТОКАРЕВА