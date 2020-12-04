Лучшие предприниматели Нарвы получили награды города. Самых заслуженных попросили «отдохнуть» ГАЛЕРЕЯ

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В среду, 16 декабря, состоялась церемония награждения победителей конкурса «Предприниматель года в г. Нарве».

Директор Департамента развития и экономики Нарвы Юрий Сайя, главный специалист департамента Виктория Каю и ведущий мероприятия Евгений Тимощук.

Как и было обещано, ставшее уже традиционным мероприятие из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, в этот раз прошло в абсолютно новых условиях – в интернет-среде. И уже в ходе церемонии выяснилось, что существенное изменение произошло в самой системе выбора победителей.

На протяжении нескольких последних лет наблюдающие за конкурсом люди отмечали, что состав его триумфаторов особенно не менялся. Пусть и заслуженно, но городские кубки попадали в руки лидеров нарвского промышленного сектора, как правило, основанных иностранными или иногородними компаниями. Остальным же оставалось надеяться, что когда-то будут замечены и они, ведь номинации конкурса, а также специальные призы периодически обновлялись.

Позицию организаторов конкурса, Департамента развития и экономики Нарвской горуправы, понять было не трудно: есть успехи предприятия, есть большое влияние на экономику города, есть стабильное развитие – значит, лучшие, значит, победили. Что называется, с цифрами не поспоришь. И все же конкурс рисковал понемногу утратить свое влияние и на его потенциальных участников, и на общественность. Ответом организаторов на эту проблему стало нововведение, которое вплоть до среды держалось в секрете. На церемонии награждения было объявлено, что конкурсная комиссия решила учредить гран-при конкурса, особо почетную награду, которая будет вручаться предпринимателям, не менее трех раз в течение 5 лет получившим главный титул конкурса – «Лучший предприниматель года». В то же время после получения гран-при в течение 3-х последующих лет обладатели этой награды в качестве участников конкурса рассматриваться не могут.

В этом году приз — авторская композиция, выполненная из стекла в цветах нарвского флага (синий и желтый, которые при смешении дают зеленый цвет — цвет позитивной энергии) — с изображением силуэта города. Идея городского художника Нарвы Дениса Полубоярова, выполнены призы нарвской фирмой Dekoraator.



Таким образом и празднует свою очередную победу, и берет на три года паузу «Лучший предприниматель Нарвы 2020»: им признано паевое товарищество Fortaco Estonia (производство металлических конструкций и их компонентов. Объем инвестиций за два прошедших года – 4 млн 841 тыс. 915 евро, объем экспорта – 92 млн 343 тыс. 313 евро). Предприятие получало этот титул также в 2017 и 2019 годах.

«Нарвским инвестором 2020» стало Febest Europe Distribution OÜ (услуги по оптовой торговле автомобильными деталями и принадлежностями, объем инвестиций 3 млн 486 тыс. 251 евро).

«Нарвским экспортером 2020» названо SKS Estonia Textile OÜ (производство по

выпуску технических нитей, объем экспорта 45 млн 332 тыс. 976 евро).

Титула «Нарвский работодатель 2020» удостоилось Enefit Energiatootmine AS. Это предприятие, поясняют организаторы конкурса, зарегистрировано на территории Нарва-Йыэсуу, однако на нем работает самое большое количество нарвитян – на конец первого полугодия текущего года – 772 человека. Отсюда поступают самые большие отчисления в бюджет Нарвы.

Награду «За вклад в имидж Нарвы» получило целевое учреждение Narva Muuseum. Таким образом город отметил усилия коллектива музея по реновации Нарвского замка и созданию там новой постоянной экспозиции, а также по возобновлению деятельности макета Старая Нарва.

Победа в новой номинации «Нарвский стартап 2020» досталась Акиму Архипову, который вместе со своей фирмой DataDepot OÜ, зарегистрированной в Нарве, вошел в список Forbes. Это инновационная компания, занимающаяся верификацией личности. Ее деятельность началась в Сингапуре, сейчас штаб-квартира компании действует в Нарве, под крышей креативного хаба OBJEKT. DataDepot нанимает людей на работу в Нарве и обслуживает клиентов со всего мира.

Победители в конкурсных номинациях награждены почетными грамотами и призами. Благодарственными грамотами Городской управы и ценными памятными подарками были отмечены: за внедрение зеленого мышления – Pro-Solar OÜ (на территории промышленных парков Кулгу и Кадастику компания построила в 2020 году 2 парка солнечных панелей); Astri-Narva AS и FAMA Invest OÜ (установка солнечных панелей на крыше торговых комплексов). За создание новых рабочих мест (29) – OÜ Aquaphor International (до 4.12.2020 Westaqua-Invest OÜ).

За успешное развитие стартапа, направленного на обучение предприимчивости и умения программировать у молодежи - Edukoht OÜ.

Татьяна ЗАВЬЯЛОВА

Фото Светланы ЗАЙЦЕВОЙ

