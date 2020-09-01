Пенсионерам о декларациях

Дата публикации: Вчера, 10:00 Просмотрено: 548

«Должны ли мы платить налоги со своих пенсий? Сейчас идет подача налоговых деклараций. Должны ли мы в ней участвовать? Мы боимся остаться с долгами перед государством, если не подадим декларации. Разъясните, пожалуйста, какими должны быть наши правильные действия?

С уважением,

группа нарвских пенсионеров»



Фото: Alexas_Fotos с сайта Pixabay

На запрос редакции в Налогово-Таможенный департамент (МТА) ответила специалист MTA по связям со СМИ Реет Пяргма. Вот что она разъяснила.

Должна ли пенсия облагаться налогом?

Общая ставка не облагаемого налогом дохода в размере до 6000 евро в год, то есть до 500 евро в месяц, применяется ко всем доходам, независимо от того, является получатель пенсионером или нет. Таким образом, в случае пенсионера, доход, превышающий 500 евро за один календарный месяц, также подлежит налогообложению.

Размер не облагаемого налогом дохода является индивидуальным для каждого и зависит от его дохода за год. Если ежемесячный доход превышает 1200 евро, не облагаемый налогом доход начнет уменьшаться. Подробнее о том, как рассчитать свой необлагаемый налогом доход, можно узнать на сайте https://www.emta.e.

Когда пенсионеры должны подавать налоговую декларацию?

Пенсионеры, единственным доходом которых является пенсия и которые не имеют права на налоговые льготы в декларации о доходах (дополнительный не облагаемый налогом доход для супруга с годовым доходом менее 2160 евро, расходы на обучение, подарки и пожертвования), не должны подавать налоговую декларацию о доходах. Департамент социального страхования уже рассчитал их подоходный налог в течение года.

В декларации по подоходному налогу рассчитывается окончательное годовое налоговое обязательство каждого человека, поэтому представлять декларацию должны те пенсионеры, которые хотят воспользоваться налоговыми льготами (например, расходы на обучение), которые получают доход, отличный от пенсионного (заработная плата, доход от аренды, процентный доход от продажи акций и т. д.) или которые сделали вклады или выплаты на инвестиционный счет.

Правильно ли рассчитан годовой расчет необлагаемого налогом дохода у плательщика (-ов), можно проверить в приложении eMTA «Мой доход».

Работающий пенсионер

Пенсионеры вправе подать заявление о применении не облагаемого налогом дохода двум юридическим лицам: работодателю и в Департамент социального страхования.

Практика налогового управляющего показывает, что пенсионеры, которые используют возможность применить не облагаемый налогом доход в двух местах, в итоге начинают использовать его чрезмерно в течение года, и расчёт подоходного налога ведётся неправильно, поэтому при декларировании доходов у них возникает обязанность по доплате подоходного налога.

Поэтому, используя эту возможность, мы рекомендуем заранее продумать, каков ваш общий годовой доход и, исходя из этого, решить, какое именно лицо, производящее выплату, должно применить не облагаемый налогом доход. При изменении дохода вы вправе поменять решение, сообщив об этом лицу, производящему выплату.

Например, весной после повышения пенсии, было бы неплохо пересчитать свой не облагаемый налогом доход и решить, исходя из этого, желаете ли вы изменить своё поданное заявление.

Инструкции по подаче заявления о применении не облагаемого налогом дохода можно найти на сайте Департамента социального страхования sotsiaalkindlustusamet.ee

Пример ошибочного расчёта не облагаемого налогом дохода у работающего пенсионера

При подаче двух заявлений о применении не облагаемого налогом дохода необходимо помнить, что его сумма является персональной и не зависит от количества поданных заявлений. Это обозначает, что допустимый не облагаемый налогом доход необходимо разделить между двумя лицами, производящими выплаты.

Например, если пенсия составляет 425 евро в месяц, а брутто-сумма заработной платы 1000 евро, то величина не облагаемого налогом дохода в календарном месяце составляет 375 евро. Однако человек подал заявление о применении не облагаемого налогом дохода двум лицам, производящим выплаты, и им обоим разрешено применить не облагаемый налогом доход в размере 500 евро, что вместе составит 1000 евро в календарном месяце.

В этом случае возникает ситуация, когда не облагаемый налогом доход применён в календарном месяце больше допустимого: 625 евро (1000 – 375), то в календарном году он будет больше и это составит 7500 евро (625 х 12). Это обозначает, что человек должен будет вернуть государству подоходный налог с не облагаемого налогом дохода, который применён в размере больше допустимого и это составит 1500 евро (7500 х 20%).

Подготовила Наталья СОБОЛЕВА