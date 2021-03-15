Готова ли «Золотая рыбка» приютить младших школьников на время реновации гимназии?

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Читатели «Нарвской Газеты» обратились в редакцию с просьбой узнать в Отделе культуры Нарвской горуправы ответ на их вопрос:

«В 2017 или 2018 году был закрыт детский сад «Золотая рыбка», как писали тогда СМИ, по причине того, что в помещении сада был обнаружен грибок. Всех детей тогда перевели в другие детские сады. Но вот сейчас появилась информация, что в здания этого детского сада собираются перевести младших школьников из Кесклиннаской гимназии на время ее реконструкции. Сделан ли ремонт в «Золотой рыбке»? Насколько безопасно будет нахождение там школьников? Все это время «Золотая рыбка» стояла пустая. И не повторится ли с ней история другого детского сада Нарвы, что в Старом городе – «Марьяке»? Ведь он тоже несколько лет стоял пустой, и в нем, говорят, возник грибок, из-за которого его теперь сносят».



Город использовал помещения бывшего детского сада по адресу Мыйза, 6 для своих нужд и содержал их в соответствии с требованиями(в том числе, обеспечивая в сезон отопление в минимальном режиме).

Отвечает заместитель заведующей Отдела культуры по образованию Лариса Дегель:

– Детский сад «Золотая рыбка» и детский сад «Вяйкевенд» в 2015 году были объединены с детским садом «Пингвин». В пояснениях к соответствующему решению Нарвского городского собрания причинами объединения значились сокращение в нашем городе количества детей дошкольного возраста, довольно большое и постоянно увеличивающееся количество незаполненных учебных мест в детском саду «Золотая рыбка», скопление детских садов в районе Солдино, довольно плачевное техническое состояние здания детского сада «Вяйкевенд» и его непосредственная близость к проезжей части с интенсивным движением. Решением городского собрания детские сады «Золотая рыбка» и «Вяйкевенд» были присоединены к детскому саду «Пингвин», в результате чего деятельность детского сада «Пингвин» продолжилась некоторое время в двух зданиях: по адресу Мыйза, 1А и Мыйза, 6. Поскольку количество детей продолжило сокращаться, то необходимость использования помещений по адресу Мыйза, 6 для детского сада «Пингвин» вскоре перестала быть актуальной и последние несколько лет детский сад «Пингвин» продолжает деятельность только в одном здании – по адресу Мыйза, 1А.

В связи с отсутствием необходимости в помещениях для детского сада по адресу Мыйза, 6 Отдел культуры передал это здание городу, который использовал его для своих нужд и содержал в соответствии с требованиями (в том числе, обеспечивая в сезон отопление в минимальном режиме). Таким образом, на данный момент это здание после определенных подготовительных работ (повесить доски, установить мебель, прикрутить жалюзи, приспособить сантехнику, оформить помещение для питания и др.) будет пригодно для временного размещения классов начальной школы Кесклиннаской гимназии.

Это временное решение обеспечит необходимую учебную среду и определенный психологический комфорт, что позволит учащимся и учителям школы вместе всем коллективом пережить период реновации, чтобы вернуться к осени 2023 года целым коллективом основной школы с новыми идеями и планами в отвечающее всем современным требованиям здание по адресу Пушкина, 29.

Упомянутое родителями здание бывшего детского сада «Марьяке» имеет несколько другую историю – при осуществлении проекта здание некоторое время находилось без гидроизоляции и отопления, что при определенном стечении обстоятельств (в том числе и в контексте целей и требований конкретного проекта по реновации) сказалось на общем состоянии здания и сделало проведение дальнейших работ по реновации под нужды детского дошкольного учреждения неперспективным и нецелесообразным.

Подготовила Светлана ЗАЙЦЕВА