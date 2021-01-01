Посылки будут принимать в... библиотеке

Дата публикации: Сегодня, 10:00 Просмотрено: 111

Наша читательница из Нарва-Йыэсуу обратилась к нам с письмом, в котором с горечью рассказала о том, что в ее родном городе исчезло почтовое отделение. Мэр курортного города по нашей просьбе прокомментировал эту ситуацию.

Читательница: «Это нормально?»

Долгое время почта в Нарва-Йыэсуу находилась в одном здании с мэрией. После того, как мэрия пере­ехала, почтовое отделение стало работать всего два часа в день, так как не стало отопления. В итоге почтовое отделение решили совместить с городской библиотекой, рассказала наша читательница Татьяна.

«Все бы ничего, но всю работу почты (платежи, посылки, письма и другое) хотят возложить на работников библиотеки. Это нормально, когда люди, не имеющие понятия и навыков, будут этим заниматься, это что, так легко для необученных людей? И кто будет отвечать за ошибки?

И еще, библиотека находится в нижнем, подвальном помещении здания, и я думаю, что почтальонам носить посылки (а бывают тяжелые) вниз и вверх не очень легко. А пожилым людям, которые оплачивают платежи на почте? Неужели мэрия не может предоставить нормальное помещение и не загибать арендную плату? Когда мы были простым поселком, у нас было все – много разных магазинов, банк, почта, телеграф и два чиновника. Сейчас мы ГОРОД, и у нас тьма чиновников», – иронизирует Татьяна.

Мэр: горожане только выиграют

Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин сказал нашей газете, что мнение читательницы о том, что собственная почта городу необходима, чиновники полностью разделяют. Мэр пояснил, что переговоры о новом помещении для почты велись, когда еще только планировался переезд гор­управы в новое здание. Мэрия, со своей стороны, предлагала различные варианты. «Например, когда строили новое здание горуправы, мы предлагали выделить в ней место для почты, когда строился торговый центр Cоор – предлагали выстроить за свой счет помещение в нем. Но они ссылались на то, что после установки почтовых автоматов количество сделок уменьшилось в десять раз, и им эти планы неинтересны», – пояснил Ильин.

Прежнее здание управы на Койду, 25, где почта арендовала помещения, после переезда отапливать не предполагалось. Тратить по 6-7 тысяч евро в месяц на отопление пустующего здания только потому, что там находится почтовое отделение, было бы нерентабельно, пояснил Максим Ильин.

Однако отсутствие отопления было не единственной причиной закрытия почты, отметил он: еще до переезда мэрии почта стала работать лишь по 2, 5 часа в день, с 9 до 11.30, поскольку из-за малого числа отправлений было невыгодно держать в Нарва-Йыэсуу своего работника на полную ставку.

«Недавно Omniva закрыла наше почтовое отделение, даже не предупредив нас. После чего я сразу связался с ними. Мы договорились, что пункт приема и выдачи почтовых отправлений будет находиться в библиотеке и сотрудники библиотеки будут выполнять эти функции в часы своей основной работы. Ничего тут особенного нет: точно так же работает почтовое отделение в Синимяэ, а до недавнего времени – и в Ольгина, где почтовый пункт был закрыт, поскольку Нарва достаточно близко», – рассказал Максим Ильин.

Он добавил, что точно так же, в библиотеках, располагаются сейчас почтовые отделения во многих небольших населенных пунктах Эстонии. И ничего тут не поделаешь: появление почтовых автоматов значительно уменьшило число клиентов AS Eesti Post (материнская компания международного концерна Omniva) и сделало содержание многих почтовых отделений нерентабельным.

Откроется почтовое отделение в городской библиотеке по адресу Кеск,3 в начале февраля: после того, как работники библиотеки пройдут соответствующее обучение, а в помещениях для приема и отправления посылок установят необходимое оборудование. Сами сотрудники библиотеки, по словам мэра, против дополнительного заработка, который будут получать от Omniva за выполнение своих новых обязанностей, не возражают. Соответствующий договор с концерном уже подписан.

По мнению мэра, теперь жители курортного города даже выиграют: ведь раньше в Нарва-Йыэсуу работающие люди вообще не имели возможности получить или отправить свои посылки. Что касается помещений, то они не подвальные, а цокольные, и при этом достаточно просторные, так что сами почтовые работники считают их вполне подходящими, отметил мэр.

Подготовила Ирина Токарева

Фото: Светлана ЗАЙЦЕВА