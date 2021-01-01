В Нарве открывается филиал клиники мужского здоровья

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Клиника мужского здоровья Клиники Тартуского университета расширяет свою деятельность в Ида-Вирумаа, открывая приемы для мужчин в городе Нарве.



Маргус Пунаб





«Для клиники мужского здоровья важно стремление оказывать свои услуги по всей Эстонии. До сих пор ее услуги были доступны в филиалах Тарту, Таллинна и Пярну, а также в других уголках Эстонии благодаря мобильному диагностическому кабинету андролога. Учитывая количество пациентов и нынешние возможности системы здравоохранения по оказанию услуг мужчинам в нарвском регионе, мы сочли необходимым открыть наш четвертый стационарный центр именно в городе Нарве», – пояснил глава клиники мужского здоровья Клиники Тартуского университета профессор Маргус Пунаб.





Нарвская клиника мужского здоровья, расположенная по адресу: Линда, 2 (вход со стороны улицы Кересе), начинает работать 8 марта и будет работать все рабочие дни. Бoльшую часть дней рабочей недели пациентов будет принимать сестра Кярт Маана, которая до этого работала в мобильном диагностическом кабинете андролога. «Медсестра будет каждый день получать поддержку посредством онлайн-визитов врача, а в случае необходимости будет увеличено число визитов врачей на месте. В нарвском филиале клиники мужского здоровья появится возможность проводить все необходимые исследования, в том числе ультразвуковое исследование и анализы спермы», – рассказал профессор Пунаб.





По словам заведующего лечебной частью Клиники Тартуского университета доктора Андреса Котсара, запуск клинической деятельности в Нарве на месте – это очень важный шаг в направлении реализации подхода, ориентированного на пациента. «Благодаря открытию этого центра мы можем предлагать местным жителям помощь андролога на очень хорошем уровне. Работа мобильного диагностического кабинета андролога показала, что находясь ближе к пациентам, мы можем оказывать помощь большему числу людей, ведь есть много таких людей, которые в ином случае, по всей видимости, не пришли бы на прием к врачу»,– сказал доктор Котсар.





В нарвский филиал клиники мужского здоровья можно обращаться со всеми жалобами, характерными для мужских заболеваний: заболеваний простаты, сексуальных расстройств, мужского климакса, гипогонадизма, бесплодия, острых и хронических воспалений половых путей, всех заболеваний полового члена и мошонки, заболеваний груди у мужчин. Мужчины, которым после обследования потребуется дополнительное лечение вне области андрологии, будут направлены в другие структурные подразделения Клиники Тартуского университета, Нарвскую больницу или Ида-Вирускую центральную больницу.





Зарегистрироваться на прием можно по номеру телефона 731 7223 или центра предварительной регистрации 731 9100, на сайте клиники или по адресу электронной почты meestekliinik@kliinikum.ee. Прием стоит 5 евро; для похода на прием необходимо иметь направление. Мужчина, не имеющий медицинской страховки и направления, может записаться на платный прием.





Информацию предоставила Клиника Тартуского университета