«Мозговой штурм» в Нарвской больнице: будущее учреждения глазами работников

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3 марта, в Нарвской больнице состоялся так называемый «мозговой штурм» под названием «Нарвская больница завтра», организованный руководством больницы в лице члена правления Алексея Евграфова, главного врача Олева Силланда и руководителя по качеству Пилле Летюка. Мероприятие собрало для обсуждения две фокус-группы, одна из которых принимала участие виртуально, учитывая нынешнюю ситуацию и ограничения.

Сессия прошла в течение целого рабочего дня и была поделена на две части, первая из которых касалась обсуждения вопроса «Фишка» Нарвской больницы – в чем она?». В этой части участники мозгового штурма, модератором которого стала доктор Пилле Летюка, пытались найти ответ на вопрос, что могло бы стать «нокией» Нарвской больницы, тем направлением, которое бы выгодно отличала ее от других лечебных учреждений.

Идеи звучали разные – от отказания услуг по уходу и реабилитации пациентов после тяжелых перенесенных заболеваний до организации санаторного лечения и услуги «мягкого родовспоможения» (по типу домашних родов, что в последнее время набирает популярность в нашей стране).

Во время второй части обсуждения, модератором которой была главная сестра Нарвской больницы Наталья Метелица, участники сосредоточились на поиске ответа на вопрос о том, какими должны быть идеальные работники больницы, какие возможности можно было бы предоставить им по части их развития и повышения профессионализма, каким образом можно было бы привлечь на работу в больницу молодых специалистов, где заканчиваются возможности работодателя и начинается сфера ответственности в том числе и местного самоуправления и так далее.

По словам члена правления Нарвской больницы Алексея Евграфова, несмотря на то, что изначально формат данного мероприятия задумывался более масштабно – это должна была быть выездная конференция, с очным присутствием всех участников, а пришлось из-за действующих ограничений провести ее частично в виртуальной среде, руководство больницы решило не откладывать ее организацию.

«Темы, предложенные модераторами, действительно крайне важны для нас: мы должны сами понимать, какую больницу мы хотим видеть в будущем, в каком направлении мы могли бы двигаться, какие задачи и цели должны себе поставить. Более сложный вопрос – как эти задачи выполнить, как достигнуть результата с учетом той ситуации с недостатком персонала, который мы ощущаем, поскольку понятно, что люди, специалисты, медики – это главный ресурс, и без этого никакие инвестиции работать не будут», - прокомментировал член правления Нарвской больницы Алексей Евграфов.

По сообщению SA Narva Haigla

Фото: SA Narva Haigla