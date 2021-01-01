Бесплатная городская газета: с новым названием и без глянца

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На финансирование целевого учреждения Narva Linnaleht в городском бюджете на 2021 год заложено 100 тысяч евро. Какую бесплатную газету получат за эти деньги горожане и для чего она нужна, выясняло наше издание.



Фото: narvalinnaleht.ee Фото: narvalinnaleht.ee



Всего год назад под инициированной оппозицией петицией с требованием закрыть бесплатное издание в связи с его политической ангажированностью и неразумным расходованием городских средств подписалось более 700 нарвитян.

И все же в новом коалиционном договоре фракций Meie Narva и Кesk пункта о закрытии газеты нет: решено, что, так или иначе, официальная информация от властей должна бесплатно доходить до каждого горожанина. Правда, в дальнейшем в газете не должно быть платной рекламы и объявлений, а также программы телевидения. В новом составе совета ЦУ Narva Linnaleht – председатель горсобрания Нарвы Татьяна Стольфат и ее заместители, а также руководители фракций Meie Narva и Кesk Яна Кондрашова и Тармо Таммисте.

Обсуждал ли совет, какой именно контент в бесплатном издании может и должен быть?



Яна Кондрашова:

– Обсуждал: это должен быть некий информационный листок, который будет доносить до горожан официальные сообщения от местной власти. Речь идет о городских событиях, важнейших городских решениях: к примеру, что и где будет строиться, какие дороги временно перекрываются, и т. п.

– Возможно ли появление публикаций, которые рассказывают исключительно в позитивном ключе о деятельности того или иного депутата?

– Оговаривалось, что это будет издание без какого-либо политического окраса. При освещении того или иного события, конечно, могут быть упомянуты и связанные с ним депутаты или чиновники: Татьяна Стольфат или Катри Райк, Яна Кондрашова или Виктор Шемарин. Но это будет нейтральная информация, в формате новостей, а не в формате мнений.

– Как будет выглядеть бесплатное издание, сколько в нем будет сотрудников, и каким образом оно станет распространяться?

– Мы уйдем от глянца и формата A4, в дальнейшем это будет черно-белое издание формата А3 ( формат обычной газетной страницы – ред.) В марте будет проведен открытый конкурс на заполнение двух штатных единиц, а также конкурсы поставки на печать и разноску газеты.

На последнем заседании совета мы решили, что газету будут доставлять в каждый ящик: это связано с тем, что на оформление бесплатной подписки для желающих получать газету может уйти довольно много времени, а при распространении бесплатной газеты через ящики в супермаркетах нет уверенности, что информация достигнет каждого горожанина. Однако это пока не окончательное решение: если окажется, что речь идет о слишком больших суммах, оно может быть пересмотрено.

Татьяна Стольфат пояснила нашему изданию, что сумма в 100 тысяч евро не так уж велика с учетом того, что бесплатная газета лишится дохода от рекламы и платы за публикацию информации городских департаментов, а это – 60-65 тысяч евро в год. Также в сумму финансирования заложены расходы на сокращение сотрудников Narva Linnaleht.

Член правления Narva Linnaleht Андрус Тамм сообщил «НГ», что в январе был проведен опрос, в котором приняло участие около 300 горожан: на выбор было предложено 4 новых названия для бесплатного издания, большинство проголосовало за Narva Teataja («Нарвский вестник», слово teataja входит в названия бесплатных изданий многих самоуправлений – ред.) В конце февраля все сотрудники бесплатного издания, кроме самого Андруса Тамма и бухгалтера, были сокращены, подтвердил он.



Ирина Токарева