Краевед Илья Давыдов о строительстве современных домов в Старом городе

Дата публикации: Сегодня, 11:04 Просмотрено: 638

Илья Давыдов: «Пока есть возможность, в проект строительства жилых домов на Вабадусе, 4 в Старом городе Нарвы нужно внести исправления»

От редакции. Известный нарвский краевед Илья Давыдов обратился в нашу редакцию с письмом, в котором выразил свое мнение по поводу проекта строительства двух жилых домов в Старом городе Нарвы по адресу Вабадусе, 4 — те же соображения были им направлены и в городской Департамент архитектуры и планирования. Частично его мнение мы приводим в статье НГ «Для двух элитных жилых домов в Старом городе Нарвы хотят нарушить принцип исторической застройки», а с полным текстом письма, как и обещали, знакомим читателей на нашем сайте. Отметим, что на сегодняшний день готов лишь эскиз детальной планировки Вабадусе, 4, который не определяет внешний вид жилых зданий — это задача будет решена в дальнейшем в ходе архитектурного конкурса.



Илья Давыдов нарвский краевед и историк.





Об исторической ценности Вабадусе, 4

Участок Вабадусе, 4 находится в охранной зоне памятника археологии (Историческое поселение) и памятника архитектуры (Нарвские городские укрепления). Учет этого обстоятельства налагает обязательства на владельцев, проектировщиков и чиновников, ответственных за соблюдение правил застройки и развития архитектуры в соответствии с Общей планировкой Старого города Нарвы.

Первое столкновение интересов защитников памятников старины и застройщиков данного участка произошло еще в 2007 году. Тогда энергичный протест председателя Нарвского общества охраны памятников Юри Тыниссона против застройки на территории равелина привел к тому, что проект было решено отправить на доработку. Спустя 13 лет ситуация повторяется. Подчеркну, что я выступаю не против застройки и облагораживания территории, десятки лет пребывавшей в запустении. Вместе с этим я заметил в проекте целый ряд недостатков, на которые считаю небходимым обратить внимание.

На рассматриваемом участке Вабадусе, 4 самой большой ценностью с точки зрения сохранения памятников старины обладают находящиеся на участке высокие деревья и остатки равелина. Деревья – это часть парка Нарвского добровольного пожарного общества, разбитого здесь в начале 20-го века. Второй равелин (по нумерации 18–19 вв.) был построен в первой трети 18-го века и снесен после ликвидации крепости в Нарве во второй половине 19 века. Как показывают результаты георадарных исследований и анализ исторических планов, остатки рва перед равелином и каменные конструкции равелина сохранились в толще земли.

Изменение Общей планировки

Мне остались так и непонятны мотивы, по которым требуется менять общую планировку целой части города под отдельный проект, который предусматривает возведение здесь двух «небоскребов» (по меркам исторического центра города). Есть ли необходимость пожертвовать основным принципом городской исторической планировки со шведского времени (12 м, высота до карниза ратуши) только ради необходимости улучшения вида из окон и повышения высоты потолков? Возникает смутное сомнение, не стоит ли за этим лоббистская деятельность заинтересованной фирмы, надеющейся протолкнуть через послушных чиновников горуправы проект постройки недвижимости для покупателей с достатком явно выше среднего. Можно проследить явные параллели с нередкими, к сожалению, и в других городах Эстонии случаями, когда под давлением бизнеса и денег чиновники шли на нарушение основополагающих принципов городской застройки, а потом все дружно возмущались, кто же допустил строительство подобного уродства в охранной зоне? В качестве альтернативы можно предложить снижение этажности за счет распределение объемов между тремя постройками меньшей этажности.

Разрушение остатков равелина

Другим серьезным недостатком проекта является нарушение границ находившегося на участке равелина (равелин № 2 по нумерации 18–19 вв.). Наложение исторического и современного планов позволяют прийти к выводу, что один из 4-этажных корпусов «наползает» на засыпанный ров перед равелином. Можно уже сейчас сказать, что строительством будут разрушены сохраняющиеся конструкции фортификационного сооружения и нарушены его границы. Это прямое нарушение условий детальной планировки в черте охранной зоны, которой предусмотрено бережное отношение к сохранившимся деталям городской планировки, застройки и фортификационных сооружений. Наиболее целесообразным решением в таких условиях будет смещение пятна застройки и размещение построек таким образом, чтобы своими очертаниями они маркировали бы контур находившегося здесь когда-то равелина.

Плоские крыши

Другой бросающейся в глаза особенностью проекта является наличие у домов плоских крыш. Вызывают недоумение уверения проектировщиков в том, что проект учитывает правила застройки в исторической части города. В Общей планировке Старого города плоские крыши однозначно признаны не вписывающимися в контекст исторической застройки. В свое время много возмущались советской застройкой, но почему сейчас, когда есть возможность сделать «как надо», ни планировщики, ни чиновники не обращают на это внимания? В качестве примера можно взять двускатные или четырехскатные крыши соседних домов.

Внешнее оформление фасада

Во внешней отделке фасада зданий могло бы быть больше дерева. Сейчас проектом предусмотрены гладкие белые бетонные стены, которые, может быть, лучше гляделись бы на фоне парков и песчаных пляжей Нарва-Йыэсуу, чем в исторической зоне Нарвы. Кроме того, в деревянных конструкциях зданий содержалась бы отсылка к деревянной архитектуре исторического Петровского пригорода, где, в отличие от Старого города, доминировала деревянная застройка.

Маркирование границ равелина

Кроме всего прочего, я предлагаю обратить внимание на возможность маркирования границ равелина и рва различным цветным замощением.

В заключение

Разработчики проекта могли бы больше внимания уделить тому, чтобы проект застройки учитывал не только удобство проживания потенциальных покупателей недвижимости, но и в гораздо большей степени - историческую традицию. В современной Нарве, к сожалению, пока мало примеров умного отношения к историческому наследию. Поэтому я и обратил внимание на эти проблемные моменты с надеждой, что к моим словам прислушаются и внесут исправления в проект, пока есть возможность сделать это.

Илья Давыдов,

историк и краевед