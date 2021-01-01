Читатель: «Мы все можем стать жертвами мошенников?»

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«Если вам звонят, рассказывают о подозрительных сделках и просят ввести пин-коды, то это ясный сигнал о том, что вам звонит мошенник», - пояснили нам в ответ на наш запрос.



Жители Эстонии по-прежнему становятся жертвами инвестиционных мошенников.

Автор: Департамент полиции и погранохраны

Читатель «Нарвской Газеты» по имени Юрий, внимательно читающий наши сводки криминальной хроники, интересуется:

«Когда люди сами называют свои коды и пароли мошенникам, понятно, что они рискуют и своим бездумным поведением дают последним возможность поживиться за их счет. Но вот когда, приводя данные полиции, газета сообщает, что в Нарве у двух человек в течение недели кто-то перечислил деньги с одного банковского счета на другой без ведома владельца первого счета, то непонятно, каким образом это может происходить, если у человека никто не выспрашивал личных данных и паролей. Получается, мы все, обладатели "умных" мобильных телефонов и компьютеров, находимся в группе риска и можем стать жертвами мошенников? Или нам надо знать что-то особенное, чтобы, пользуясь этой техникой, не давать возможности себя обокрасть?».

Ответ по двум случаям, указанным в письме Юрия, мы получили от пресс-секретаря Вируской окружной прокуратуры Марии Гоняк.

«Понимаю, - пишет руководитель коммуникаций прокуратуры, - что такая формулировка могла создать впечатление, что деньги со счета были сняты без предшествующих действий и объяснений. Я рассмотрела эти два случая и выяснилось, что в первом из них перед переводом денег с пострадавшим связался по телефону человек, который представился работником банка и рассказал потенциальной на тот момент жертве, что на его счету совершены подозрительные сделки. Для того, чтобы их аннулировать, нужно якобы передать коды mobiil-ID, что пострадавший и сделал. В результате с его счета были переведены деньги.

Эта схема в арсенале мошенников появилась летом 2020 года. Напоминаем, что, получив такой звонок, следует сохранять бдительность и помнить: таким способом мошенники вымогают PIN-коды и другие личные данные. Ни один сотрудник банка не спрашивает по телефону ПИН2 (иногда могут для аутентификации спросить ПИН1, если клиент сам звонит в банк с каким-то вопросом). Если вам звонят, рассказывают о подозрительных сделках и просят ввести пин-коды, то это ясный сигнал о том, что вам звонит мошенник. Такой звонок надо резолютно (решительно — ред.) закончить и никаких данных не передавать.

Другой упомянутый в вопросе читателя случай был ни чем иным как злоупотреблением чужой банковской картой. Неизвестный воспользовался банковской картой другого человека и снял деньги в банкомате. Каким образом неизвестный получил ПИН-коды, выяснит следствие».

Мошенники выманили у жертв почти 100 тысяч евро

В дополнение к комментарию прокуратуры приводим статистические данные, предоставленные коммуникационным бюро PPA. В городе Нарве, по предварительным данным полиции, в 2020 году было зарегистрировано 32 случая мошенничества по схеме "звонок из банка". Общая сумма ущерба в них составила почти 98 000 евро. Полиция в очередной раз напоминает: получив звонок якобы от представителя банка, который будет задавать вопросы либо о недавно совершенных "подозрительных сделках", либо предлагать выгодно вывести деньги из второй пенсионной ступени, следует сразу же завершить такой звонок и сообщить о нем в свой банк или полицию.

Подготовила: Наталья СОБОЛЕВА