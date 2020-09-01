Катри Райк: на что пойдут финансы города Нарвы в 2021 году

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Бюджет — 96,9 млн евро

Бюджет города Нарвы на 2021 год был принят на последнем заседании Нарвского городского собрания. Наибольшее внимание получили вопросы о бездомных кошках и собаках и об уходе за ними. Сумма в 12 000 евро обсуждалась больше недели. Это, в свою очередь, составляет 0,01% бюджета города, размер которого равен 96,9 миллионов евро. Для сравнения: исполнение бюджета на 2020 год составило 87 миллионов евро.





Какие основные статьи расходов бюджета, и как они изменят нашу жизнь в этом или следующие годы? Прежде всего, следует отметить, что мы имеем дело с консервативным бюджетом COVID: доходы города уменьшаются из-за снижения поступлений по оплате за обучение в школах по интересам, за детский сад и доходов от аренды городского имущества. Все это учтено при составлении бюджета, и мы детально работаем над финансами города.

Около 62 миллионов из общих расходов города пойдут на основную деятельность, более 11 миллионов пойдут на погашение долговых обязательств. Сумма, направленная на инвестиционную деятельность, составляет почти 24 миллиона евро.

Наибольшая доля расходной части бюджета, 41 процент, направлена в Отдел культуры, в Департамент городского хозяйства - около 21% и в Департамент социальной помощи – 9%.

Долговая нагрузка не увеличится

Важно то, что мы не возлагаем на город тяжелую долговую нагрузку, мы находим баланс между новыми дорогами, детскими площадками и долговой нагрузкой города. Долговая нагрузка города не увеличится по сравнению с 2020 годом, которая, по оценкам, составляет 41 процент от доходов от основной деятельности. В прошлом году было 40%. Для ясности хочу добавить, что здесь не учитывается промежуточное (мостовое) финансирование, то есть сумма, которую город вкладывает в тот или иной проект, но затем возвращается государством или из фондов Евросоюза. Для этого работа городских властей должна быть предельно точной, но при этом чрезвычайно быстрой.

Инвестиции в образование : с вкладом государства и ЕС

Особое внимание в бюджете Нарвы на ближайшие годы будет уделяться инвестициям в образование, которые до 2023 года составят 30 миллионов евро, большая часть денег будет вложена в Нарву Эстонским государством и Европейским Союзом. Ожидается, что вклад города здесь составит до 7 миллионов евро. В этом году начнутся строительные работы по реконструкции Кесклиннаской гимназии и строительству новой государственной гимназии. Все это требует переезда учеников и вложений в размере 200 000 евро в обслуживание временных помещений.

В то же время этот год является большим годом проектирования: ведутся работы по проектированию эстонской основной школы, эстонской гимназии, а также нового детского сада. В этом году бюджет на проектирование и строительство этих учебных корпусов составляет 1,9 миллиона евро.

Социальные услуги: суммы не уменьшились

Помимо образования нельзя игнорировать социальную поддержку и различные социальные объекты города. Надо учитывать, что 32 процента жителей нашего города старше 60 лет. Нам нужно смотреть в далекое будущее. По сравнению с прошлым годом суммы на оказание социальных услуг не уменьшились. В бюджете этого года запланировано проектирование нового дома по уходу. В этом году будут продолжены строительные работы по фасадам здания Маслова, 3а, запланированы ремонтные работы на Маслова, 3 и реконструкция ограды на Маслова, 3а с установкой распашных ворот.

Спорт: реконструкция и строительство

В бюджете Нарвы на 2021 год спортивные сооружения занимают важное место. Самый крупная сумма финансирования от города - 867 тысяч евро - пойдет на реконструкцию здания спортивной школы «Энергия». На строительство и приведение в порядок различных спортивных площадок в городе запланировано около 322 000 евро. В этом году запланировано проектирование нового крытого футбольного холла. Уже в следующем, в 2022 году, город надеется получить поддержку от государства на покрытие расходов для строительства крытого футбольного холла.

Прежде всего, следует отметить, что мы имеем дело с консервативным бюджетом COVID: доходы города уменьшаются из-за снижения поступлений по оплате за обучение в школах по интересам, за детский сад и доходов от аренды городского имущества. Все это учтено при составлении бюджета.

Детские площадки — 1.2 млн евро

В этом году город инвестирует более одного миллиона евро для приведения в порядок городских детских площадок и дворов в трех детских садах, в «Чиполлино», «Кяоке» и «Пяйкене». Именно перечисленные выше объекты важны для горожан, ведь дворы наших домов, детских садов и школ особенно важны для каждого из нас. В подведении итогов 2020 года мы констатировали, что в дошкольные детские учреждения было инвестировано 510 тысяч евро, но общий план на этот год значительно больше - 1,2 миллиона.

Ратуша, две площади, Темный сад, променад

Через пару лет начнет радовать глаз и новое сердце города с ратушей, Ратушной площадью и Стокгольмской площадью. До 2023 года ориентировочная общая сумма строительства этих объектов составляет примерно 8,2 миллиона евро. В этом году мы внесем 1,5 миллиона евро из городского бюджета.

Тёмный сад и продолжение набережной обязательно понравятся всем нарвитянам и нашим гостям. В этом году на эти объекты из городского бюджета будет выделено 442 тысячи евро.

Дороги, дорожки, парковки

Наконец об улицах города. Это особенно болезненный вопрос во время весеннего периода. В этом году город выделит почти 4,9 миллиона евро заемных средств в сферу автомобильного транспорта. В ближайшие два года транзитные пути в Нарве будут реконструированы за 14 миллионов евро. Собственный вклад города в этот проект составляет около 4,9 миллиона евро. В этом году город Нарва внесет 2,5 миллиона евро.

В текущем году планируется строительство внутриквартальных дорог и парковок, новых пешеходных дорожек, а также реконструкция существующих дорожек. Кроме того, за счет основного бюджета на содержание дорог и улиц запланировано 882 тысяч евро, а государственная бюджетная поддержка составляет 405 тысяч евро. В этом году на благоустройство дорог (улиц Тулевику, Линда, Мальми, Вахтра, Тиймана) город получил 1,7 миллиона евро из государственного бюджета.

Новое уличное освещение

Реализация проекта обновления инфраструктуры уличного освещения обойдется в 4 миллиона евро, в этом году город выделит 1,5 миллиона евро в качестве самофинансирования. На улицах города будут установлены современные светодиодные светильники, соответствующие нормам и стандартам, в результате чего потребление электроэнергии обновленных световых точек сократится примерно на 50%, а на улицах города будут созданы безопасные условия для передвижения транспорта и пешеходов.

В работе - больница и Кренгольм

Приоритетом работы городской управы в 2021 году является тесное сотрудничество с различными министерствами, чтобы в ближайшие годы в Нарву прибыли крупные денежные корабли, которые существенно изменили бы нашу повседневную жизнь. Мы работаем над тем, чтобы Нарвская больница получила новое содержание и форму, и чтобы ворота Кренгольма снова открылись. Правда, не как фабрики, а как центра творческой индустрии и культуры.

Катри РАЙК,

мэр Нарвы