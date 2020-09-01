Добровольные помощники бесплатно стригут, обучают и доставляют продукты

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Гражданская инициатива, волонтерская работа, безвозмездная помощь…Называйте как хотите. Главное, что в нынешнее сложное время находятся люди, которые считают: могу сделать для окружающих больше обычного и помочь незнакомым мне людям в преодолении трудностей, бесплатно. Считают и делают.



Конечно, в качестве бесплатной услуги фигурные стрижки Татьяна не делает.





За себя и за того парня

«В связи с тем, что многие люди остаются без работы, и у многих денег хватит на поддержание жизни «только-только», я готова в свои смены с 8.00 до 10.00 стричь людей бесплатно. Не стыдно принимать нужную помощь от людей, способных ее дать. Я хороший парикмахер и буду делать свою работу качественно», – написала на своей страничке в социальной сети Фэйсбук две недели назад парикмахер-универсал (то есть и мужской, и дамский мастер) Татьяна Нарвская и дала свой телефон. За первые пять дней после публикации – 730 лайков, 179 комментариев и 2,5 тысячи (!) перепостов.

– Признаться, я не ожидала такой реакции, у меня друзей-то в Фэйсбуке всего 500 человек, – рассказывает Татьяна. – А тут и звонят, и пишут из Таллинна, Тарту, Раквере. Некоторые зовут: мол, приезжайте к нам. Коллеги мне сказали: тебе не кажется, что ты подписала себе «смертный приговор» – столько людей поделились твоей информацией. Я даже немного запаниковала. Ведь за два часа я могу обслужить максимум 4 человека, на одного клиента уходит полчаса. Но потом все «разрулила». Весь март уже занят.

Татьяна – совладелица салона красоты Kronhört Ilustuudio; так что вопрос об арендной плате за два «пустых» утренних часа для нее не актуален. Впрочем, говорит она, и без пандемии могла бесплатно подстричь. «Для меня это не проблема».

– И что за люди к вам приходят в эти утренние часы, наверное, большей частью пенсионеры? – интересуюсь я у Татьяны.

– Представьте себе, пенсионеров – единицы, – следует ответ. – Я никого не спрашиваю, почему ко мне пришли за бесплатной услугой. Знаю, люди у нас не наглые и без причины не придут, праздничную укладку бесплатно просить не будут. Вот, например, вчера была многодетная мать, привела пятерых обросших сорванцов. Еще одна женщина приходила, чтобы подстричься перед тем, как лечь в больницу. Видимо, понимает, что надолго. И знаете, очень трогательно: многие, кто приходят ко мне утром, стараются как-то меня отблагодарить – баночку с вареньем несут, конфеты, еще что-нибудь…

Татьяна говорит, ей на днях написала коллега из Таллинна, молодая девушка-парикмахер, которая тоже хочет организовать у себя бесплатное обслуживание некоторых клиентов, советовалась, как лучше это сделать.

– Приятно слышать. И вот несколько неожиданных случаев из моей недавней практики, лишний раз доказывающих, что добро рождает новое добро. Приходят по записи на платную стрижку мужчины и говорят: специально к вам приехали и платим за себя и еще, как говорится, за того парня – это вам на бесплатную стрижку того, кто придет завтра утром, – рассказывает Татьяна.





В репетиторы-волонтеры просится и семиклассник

Денис Ларченко, руководитель двух образовательных программ Нарвского колледжа Тартуского университета, бросил призыв стать волонтерами-репетиторами в онлайн-формате для школьников, которые сейчас на дистанционном обучении. На его призыв откликнулись 50 человек. Однако школьников, которые просят помощи, оказалось гораздо больше – аж 352 человека (цифра на четверг прошлой недели. Несовершеннолетних школьников в программе регистрировали родители). Поэтому пока занятия будут проходить в группах, а не индивидуально.

– Помощь нужна ученикам с первого по двенадцатый класс и по самым разным предметам: языки (русский, эстонский, английский, разговорный и письменный), математика, физика, биология, химия, обществоведение, история, – рассказывает Денис. – Я сразу объясняю родителям и старшеклассникам: волонтеры будут заниматься с группами один раз в неделю, 1-2 часа; будут работать по темам, которые вызывают трудности в понимании; но это не означает, что волонтеры будут делать за кого-то домашние задания.







Денис Ларченко: "Очень ждем репетиторов по точным наукам и по русскому языку".





Интересуюсь у Дениса, кто изъявил желание стать волонтером?

Денис Ларченко:

– Самые разные люди. Не у всех есть педагогическое образование, но все специалисты в своей области. Например, работающие в сфере ИТ-технологий предложили, что могут заниматься с ребятами математикой и физикой. Среди наших волонтеров есть доктора наук, есть бывшие нарвитяне, которые сейчас живут и работают в Великобритании, наша бывшая сотрудница – американка, которая сейчас учится в магистратуре в Кракове, педагоги из Таллинна… На наше первое собрание репетиторов-волонтеров пришел даже один семиклассник, который готов помогать первоклассникам. Говорит, в прошлом году успешно помогал своему младшему брату. Что меня удивило, так это количество мужчин, которые решили стать волонтерами-репетиторами. Мы привыкли, что сфера образования – это, как правило, женский коллектив.

Денис надеется, что ряды волонтеров пополнятся, и говорит, что связаться с ним можно через Фэйсбук. «Очень ждем репетиторов по точным наукам и, представьте себе, по русскому языку», – уточняет он.

К слову, в прошлом учебном году Денис Ларченко проявил инициативу и помогал нарабатывать навыки работы в онлайн среде учителям. Опекал почти 120 человек. Говорит, порой с некоторыми сидели по ночам. «В принципе школьным учителям государство предлагало немало различных программ обучения. Но многие проходили на эстонском языке, для каких-то требовался определенный уровень владения компьютером, поэтому я и решил помочь. В этом году ситуация выглядит уже по-иному. И помощь нужна больше школьникам», – считает Денис.





Можно делать пожертвование

Много работы сегодня и у волонтеров Нарвского общества Эстонского Красного Креста. В прошлом году на страницах «НГ» мы уже рассказывали об их деятельности в коронакризис. Напомню только, что Красный Крест – не медицинская организация, это НКО (некоммерческая организация). По словам координатора Нарвского общества Эстонского Красного Креста Анны Кариной, в Нарвском обществе на сегодняшний день 12 активных волонтеров; есть среди них предприниматели, энергетики, педагоги, домохозяйки. В основном это люди в возрасте от 30 до 50 лет. Чтобы стать волонтером Красного Креста, одного желания мало, подчеркивает Анна Карина – надо обязательно пройти специальный курс обучения.







Анна Карина: "Одного желания мало, надо пройти курс обучения".





– Можно быть волонтером и можно быть просто членом Красного Креста, – разъясняет Анна. – Такая возможность есть у любого человека. Членский взнос – 1 евро в год. По желанию можете платить и больше, это уже будет расцениваться как пожертвование.

Все волонтеры – члены Красного Креста. Но помимо членского взноса они еще вкладываются в общее дело своим добровольным трудом, свободным временем, используют свой интеллектуальный ресурс.

Как и в прошлом году, Нарвский Красный Крест продолжает работать в сотрудничестве с Нарвской больницей и Департаментом социальной помощи Нарвской горуправы.

– Они дают нам информацию об одиноких людях, которые либо болеют дома коронавирусом, либо находятся на карантине, либо на реабилитации после больницы, и мы по их желанию доставляем им продукты из магазина, – рассказывает Анна. – Не отказываем, конечно, и тем, кто обращается к нам напрямую.

Директор Департамента социальной помощи Нарвской горуправы Елена Васильева в разговоре со мной призналась: помощь Нарвского общества Красного Креста, а также нарвской женской организации Кайтселийта (Naiskodukaitse) неоценима в нынешнее время.

Светлана ЗАЙЦЕВА

Фото: facebook и архив"НГ"