Болевые точки – больница и отопление

Дата публикации: Вчера, 10:00 Просмотрено: 443

В рамках проведенного горуправой для журналистов инфочаса мэр Нарвы Катри Райк вновь заострила внимание на теме городской больницы.



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В частности, по словам градоначальника, при посещении нашего региона министр государственного управления Яак Ааб сказал о том, что Нарвская больница получит из европейских фондов поддержку в сумме 30 миллионов евро. Городу следует определиться, как поступить с этими крупными инвестициями. Вопросов много, в том числе — как поступить со зданием поликлиники на ул. Харидусе и построенным в советское время корпусом больницы. Сносить и строить новые? Следует учесть мнение горожан, пациентов и персонала учреждений здравоохранения.

К. Райк сообщила, что на встрече с европейским комиссаром по вопросам энергетики Кадри Симсон обсуждалась возможность выделения по линии KredEx квартирным товариществам Нарвы кредитов для решения проблем отопления зданий, эти проблемы, не исключающие рост тарифов, могут возникнуть при переходе Балтийской электростанции на новые виды топлива.

Обсуждалась и тема перспектив электрификации участка железной дороги Тапа-Нарва.

Евгений Ашихмин