Основатель партии EKRE: русские и эстонцы по-разному относятся к 9 Мая

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В предыдущем номере «Нарвской Газеты» (4 марта с.г.) за рамками публикации «Март Хельме: нарвская организация EKRE укрепляется» остался ряд тем, которые были освещены вице-председателем Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Мартом Хельме в рамках пресс-конференции на встрече с журналистами Нарвы.



По словам Марта Хельме, отношение к 9 Мая не будет критерием приема кандидатов в EKRE.



Встреча прошла в творческом центре OBJEKT, ряд вопросов гостю был адресован от журналиста нашей газеты.

– Г-н Хельме, большое количество проживающих здесь владельцев серых паспортов были удивлены предложенной в свое время EKRE идеей – неграждане не должны участвовать в местных выборах. В Нарве насчитывается 12 тысяч избирателей, не являющихся гражданами страны, 15 тысяч – в Ида-Вирумаа. Но ведь именно день выборов местных органов власти можно назвать единственной возможностью для неграждан быть услышанными государством. Как им быть?

По мнению Хельме, гражданство не может предоставляться автоматически. Он убежден, что претендентам на гражданство ЭР, в том числе серопаспортникам, необходимо приложить усилия и пройти предусмотренный законодательством путь – выучить язык и сдать соответствующий экзамен. «Думаю, что у нас существует хороший баланс между эстонцами и русскими», – уверен политик. И добавляет, что когда в предыдущем правительстве он возглавлял Министерство внутренних дел, создавались соответствующие условия для роста числа граждан ЭР.

– На пресс-конференции присутствует Андрус Тамм, который в регионе Ида-Вирумаа является представителем действующего в республике Целевого учреждения (ЦУ) «В защиту семьи и традиций». Взаимодействует ли EKRE с этой организацией, выступающей в защиту традиционной семьи?

Гость отметил хорошие контакты у партии и Целевого учреждения. На региональном уровне активисты этой общественной организации разъясняют населению суть моральных, этических ценностей, а партия воплощает консервативные идеи на политическом, государственном уровне.

Прошлое не забывается

– У вас в партии появляются русскоязычные граждане Эстонии, а ведь некоторые из них, может, большинство, будут праздновать 9 Мая. Как вы к этому относитесь?

Хельме пояснил, что его отец сражался здесь в Нарве в 1944-м, в сентябре того же года он был одним из последних, кто покидал фронт. Как можно понять из рассуждений политика, его отец считал, что немцы предали воевавших на их стороне эстонцев, оставив последних при обороне Нарвы без артиллерии и самолетов. «Оставили эстонцев умереть здесь». Рассуждая далее, политик сказал, что у русских и эстонцев разный подход к 9 Мая: для одних это День Победы, для других – новый приход советской власти, напомнившей эстонцам 1940 год. «А что сделала здесь советская власть в 1940 году, люди хорошо помнят», – мнение политика. (В 40-м году новая власть устроила массовую депортация населения, выслав тысячи жителей Эстонии в Сибирь и другие регионы СССР – ред.). «Думаю, что сегодня люди более-менее понимают, почему наши подходы различаются. Думаю, будет мудрее не за­ острять внимание на этой проблеме, не дискутировать».

Хельме не исключает, что такой разный подход к оценке истории останется и в будущем. Но, по его словам, отношение к 9 Мая не будет критерием приема кандидатов из русских эстонских в EKRE. Главное – разделяет ли человек программные установки этой партии. «Мы не боимся русских фамилий в политике», – подвел он итог теме 9 Мая.

– Ваш сын, политик Мартин Хельме, на днях заявил о том, что Эстония могла бы сама начать переговоры с производителями вакцин от коронавируса. По сути, закупать напрямую препараты на рынке. (Сегодня Эстония приобретает вакцины в рамках совместных закупок Евросоюза, а препаратов не хватает).

Отвечая на этот вопрос, Март Хельме сослался на опыт Венгрии и других стран, закупивших вакцину в Китае и России. «Нельзя делать вопрос коронавируса политическим, это вопрос здравоохранения», – этими словами он дал понять, что следует использовать разные возможности для обеспечения Эстонии препаратами.

Возмутители спокойствия в эстонской политике

Мартин Хельме был послом Эстонии в России в 1995-1999 годах. 2012-2020 гг. – председатель партии EKRE. После парламентских выборов 2019 года EKRE входила в правящую коалицию вместе с Центристской партией и «Отечеством». Коалиция развалилась в начале нынешнего года, и сейчас EKRE в оппозиции. (2019-2020 гг. – Март Хельме в правительстве Юри Ратаса возглавлял Министерство внутренних дел).

В июле прошлого года лидером EKRE был избран его сын – Мартин Хельме. Как сообщали СМИ, на июльском партийном съезде Хельме-младший заявил, что хочет, чтобы Эстония стала похожа на Швейцарию у Балтийского моря: умная, трудолюбивая, высокотехнологичная, свободная, безопасная, морально чистая, с красивой природой, уверенное в себе богатое суверенное национальное государство.

Цель партии – пост премьер-министра после следующих парламентских выборов 2023 года.

EKRE – партия евроскептиков, критикует нынешнюю политику евроинтеграции. Она является в республике третьей по численности, в начале этого года насчитывала более девяти тысяч человек.

Высказывания некоторых представителей этой партии были оскорбительными для эстонских русских. А заявление председателя Рийгикогу Хенна Пыллуааса (EKRE) о том, что Тартуский мирный договор 1920 года между РСФСР и Эстонией действует до сих пор, в России расценили как попытку посягательства на территориальную целостность РФ. По Тартускому миру в состав Эстонии входили Ивангород и часть Печор, Россия считает этот договор утратившим силу.

Среди громких высказываний Хельме-старшего – оценка российского президента Владимира Путина. В интервью одному немецкому изданию он назвал лидера РФ прагматиком, который сейчас довольно нейтрально относится к Эстонии.

Вызвали большой резонанс и высказывания Марта и Мартина Хельме в отношении недавних президентских выборов в США – они усомнились в честности этих выборов.

Евгений Ашихмин