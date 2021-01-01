Отец погибшей в Нарве девочки: в доме нарушена вентиляция, надеюсь, виновные будут установлены

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Утром 13 февраля в ванной одной из квартир сталинского дома на улице Герасимова в Нарве умерла 12-летняя девочка. Эксперты предполагают, что причиной гибели ребенка стало отравление угарным газом, а отец погибшей в этом совершенно не сомневается, говорит, что проблемы с вентиляцией в здании существуют давно.



Дом на ул. Герасимова, в котором произошла трагедия. Фото автора Adrianna Calvo: Pexels

- Правоохранительные органы пока осторожны с выводами и об отравлении угарным газом сообщают как о предположительной причине. Вы уверены в том, что в этом дело?

- Да, угарный газ, — говорит Александр, отец погибшей, ранее работавший водолазом, а какое-то время являвшийся председателем квартирного товарищества, в котором произошла трагедия.

Около года сам он живет в другом месте. В квартире на Герасимова остаются сейчас его бывшая жена и трое детей, теперь только трое. Дом построен после войны пленными немцами, в нем изначально было печное отопление.

- Были ли раньше с газовой колонкой в ванной какие-то проблемы?

- С колонкой проблем никогда не было. Там проблемы с системой вентиляцией в доме, которая была нарушена во время ремонта восемь лет назад, когда председателем КТ был не я. Строители тогда расковыряли трубы на чердаке, заменив их верхние части, а во время работ в тоннели труб набился строительный мусор. Потом на уровне пола в чердаке все трубы вскрыли и нормально вентиляция не работает, ”вентиляционного столба” нет. Я очень надеюсь, что те, кто допустил нарушения, не скроют сейчас быстро проблемы, не замажут дырки и виновные в создании опасной вентиляции будут установлены. Попросил полицию сделать фотографии на чердаке, все зафиксировать… В свое время я боролся с этой проблемой, боролся…

- Раньше никогда не было у вас, ваших близких легких отравлений угарным газом в ванной?

- Я любил лежать в ванной подолгу, но никогда проблем не было. Дети тоже никогда ни на что не жаловались. Конечно, угарный газ — без цвета и запаха и определить его наличие сложно…

Александр говорит, что в доме всего 16 квартир, четыре из них — муниципальные, а другие жители тоже наблюдают нарушения вентиляции, чувствуя, например, запах готовящейся еды у соседей, хотя вентиляционные шахты должны быть отдельными.

В квартире отсутствовал датчик угарного газа, что отмечают спасатели. Александр говорит, что специалисты всегда информируют о необходимости дымовых датчиков в каждой квартире.

”А это разные вещи, — указывает мужчина. — Датчик угарного газа — это сложный аппарат. Я — старый водолаз и понимаю угрозы, возможности. Есть очень сложные и дорогие системы контроля воздуха во всех комнатах, всех его параметров… Но кто их может себе позволить… Надо выявлять конкретных виновных, я очень заинтересован в серьезном расследовании”.





В понедельник руководитель Нарвской команды Спасательного департамента Денис Душкин собрал журналистов, чтобы сделать сообщение о важности установки датчиков угарного газа в квартирах с газовыми колонками. По его приблизиткльной оценке, они отсутствуют в 95%.

Основной причиной экстренной пресс-конференции была субботняя трагедия, но об её обстоятельствах и причинах Душкин говорить категорически отказался, сразу подчеркнув, что расследование идет, и его результаты будут известны позже.

Денис Душкин обратил особое внимание на то, что в ходе ремонтов в ванных комнатах при наличии там газовых колонок необходимо оставлять возможность вентиляции через щели в дверях, о чем люди зачастую не знают.

"Точной информации у нас нет, но в Нарве в домах с газовыми колонками более половины зз них установлены именно в ванных, а не на кухне", - обратил внимание на масштабность проблемы спасатель.

Мэр Нарвы Катри Райк на пресс-конфеенции также призвала население устанавливать датчики угарного газа. "К сожалению, это не первая такая трагедия в Нарве, и страдают, прежде всего, дети, что ужасно," - сказала Райк, отметив, что сейчас рассматривается возможность установки в квартирах, в которых проживают необеспеченные многодетные семьи и имеются газовые колонки, датчиков за счет города.

Роман Викулов rus.delfi.ee