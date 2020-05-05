Рассказываем о памятниках и мемориалах на нарвском маршруте Победы, по которому 9 мая нарвитян на автобусах не повезут

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У посвященных Победе и воевавшим против фашизма бойцам памятников и мемориалов в окрестностях Нарвы появились первые цветы. 5 мая их вместе с венками возложили члены оргкомитета празднования 9 Мая в Нарве, которое будет в этом году отчасти виртуальным – митингов не планируется, но состоится флешмоб.

Фото: Владимир Алексеев и Владимир Бутузов

Член оргкомитета празднования 9 мая в Нарве Владимир Бутузов сказал prospekt.ee, что цветы решили возложить к памятникам за несколько дней до 75-летия Победы, так как люди уже сейчас целенаправленно идут и едут к ним.

Непосредственно 9 мая оргкомитет организует работу волонтеров у каждого тематического памятника в окрестностях Нарвы, а всего их 16. Задачей волонтеров будет контроль за тем, чтобы люди вспоминали павших и праздновали Победу, не забывая о необходимости выполнять установленные правительством требования соблюдения дистанции.

«За тем, чтобы люди не собирались большими группами, будет следить полиция, но и волонтеры внесут свой вклад, чтобы все прошло безопасно для каждого и без каких-то конфликтов», - сказал Бутузов.

Напомним, что в связи с чрезвычайным положением массового празднования 9 Мая в виде традиционного митинга-концерта с последующим шествием к братской могиле и панихидой на ней в этом году в Нарве не будет. Оргкомитет празднования Дня Победы предлагает всем объединиться символически – в рамках флешмоба.

Вместо участия в митинге на Петровской площади нарвитянам предлагают спеть в тех местах, где они будут находиться, в 12.00.

«Все мы, независимо от того, где находимся в этот момент (дача, машина, дом, на улице), включаем на телефоне, компьютере, других средствах связи и общения песню «День Победы», поем вместе с исполнителями, поздравляем друг друга троекратным ура!, - предлагает нарвитянам традиционный организатор празднования 9 Мая в Нарве Лариса Оленина. - Конечно, никто не запрещает 8 и 9 мая возложить цветы к нашим памятникам. Но нужно будет соблюдать правило 2+2. У каждого памятника будут дежурить волонтеры, чтобы помочь нам не нарушать условий карантина».

По местам боев и захоронений

Одна из традиций празднования Дня Победы в Нарве — поездка ветеранов и всех желающих по расположенным в окрестностях города местам боев, от памятника к памятнику, на специальных автобусах. В этом году она не состоится. Конечно, многие посещают памятные места самостоятельно, и для тех, кто захочет проехать по маршруту воинской славы в день 70-летия Победы, мы даем минимальную информацию о ключевых его этапах.

Братские могилы №1и №2

Братская могила №1 расположена под Темным садом в Нарве, напротив бастиона «Виктория», на пятом равелине. В советское время было принято считать, что там захоронено до 27 тысяч человек, но есть мнение, что таким образом тогдашние власти объяснили факт «исчезновения» довоенного населения города. По свидетельству очевидца производившегося в начале 1945 года захоронения, нарвитянки Нины Раменской, там было погребено всего 150 расстрелянных немцами советских бойцов.

«Я абсолютно уверена в том, что на этом месте впоследствии больше никого не хоронили. Мы с мужем регулярно бывали на могиле все последующие годы, и там все оставалось по-прежнему. Я старый человек и врать не буду», - сказала госпожа Раменская «ВП» в 2008 году.

Председатель Нарвского общества защиты памятников старины Юри Тыниссон, ссылаясь на документы, также утверждает, что в этой могиле покоится до полутора сотен человек. В то же время есть неподтвержденная информация, что там перезахоранивали тех, кто был погребен в братских могилах на месте Эстонской и Балтийской электростанций.

Официальная информация о Братской могиле №2, что на кладбище в Нарва-Йыэсуу, вполне конкретна — захоронено 1454 человека, советских воинов, в том числе 400 неизвестных.

На небольшом бетонном постаменте установлены фигуры мужчины и женщины. В одной руке мужчина держит каску, другой сжимает боевое знамя победы. Женщина держит в руках венок.

Мемориал Графова

Находится у трассы Нарва — Нарва-Йыэсуу, между СТ «Прогресс Плюс» и памятником героям 1700 года.

В начале февраля 1944 года советские воины вышли к реке Нарва и, форсировав её, укрепились на небольшом, но стратегически важном плацдарме на левом берегу реки в районе деревни Ваза. Среди подразделений, форсировавших реку, был и зенитно-пулемётный взвод 803-го армейского зенитного артиллерийского полка, возглавляемый 20-летним младшим лейтенантом Игорем Графовым.

Закрепившись на эстонской стороне Наровы и 22 февраля попав под интенсивный обстрел неприятельской артиллерии, Графов лишился возможности получения подкрепления и боеприпасов. После гибели одного из пулемётчиков командир занял его место и отразил шесть атак. Попал в кольцо, но не сдался, бросился в атаку в рукопашную, был убит.

Посмертно ему было присвоено звание Героя СССР, именем Графова были названы улицы в Ленинграде и Нарве.

Танк

Находится на 8 километре трассы Нарва — Нарва-Йыэсуу, рядом с тем местом, где 26 июля 1944 года советские войска успешно форсировали реку.

«Наш 45-й танковый полк уже заканчивал переправу, как вдруг налетел ветер и отнес дымовую завесу в сторону. Этим воспользовались немецкие самолеты, которые прорвались сквозь зенитный огонь к переправе и сбросили бомбы.

Волнами, которые образовались от взрывов бомб, понтоны начали раскачиваться, и один из танков сполз в воду. В этом танке оставался механик-водитель Гемпель. Танкисты пытались двумя танками вытащить машину, но трос оборвался», - вспоминал Тимофей Белкин, командир танковой роты 45-го полка, входившего в состав 8-го Эстонского стрелкового корпуса. По легенде, именно этот танк был извлечен из реки и помещен на постамент в 1970 году. Между тем, специалисты указывают на то, что ставший памятником танк представляет собой послевоенную модификацию Т-34-85, то есть в боях под Нарвой он принимать участия не мог.

Три штыка

Находится рядом легендарной переправой. Автор монумента, главными элементами которого являются, собственно, три 18-метровых штыка, которые дополняет металлический барельеф — скульптор Рашид Шамсутдинов, ранее работавший электрослесарем на Эстонской ГРЭС. Мемориал был открыт в 1975 году. Впоследствии рядом с ним установили 152-мм гаубицу образца 1943 года, ставшую частью мемориала, но в начале 90-х годов прошлого века гаубица была демонтирована и вывезена Силами обороны Эстонии.

Памятник Мерикюласкому десанту

Расположен у трассы, соединяющей Нарва-Йыэсуу и Таллиннское шоссе, в районе бывшей деревни Мерикюла.

В ночь с 13 на 14 февраля 1944 года после 11-часового перехода по штормовому морю к побережью напротив деревни Мерекюла подошел десант 260-й отдельной бригады морской пехоты. Перед десантниками была поставлена задача - нанести удар по противнику в направлении 2-й ударной армии под командованием Федюнинского, закрепившейся под Аувере. Из 517 моряков-балтийцев, которых военный корреспондент Йохен Шмидт в газете “Ээсти сына” от 18 февраля 1944 года охарактеризовал следующим образом: «отборные войска, элита советского морского флота, которая была соответственно хорошо вооружена», выжило только 15 человек, семеро попали в плен.

До сих пор неизвестно, как немцы узнали о том, что готовится десант именно в том месте и в то время, но несомненно то, что они были прекрасно осведомлены о планах советского командования. Буквально накануне высадки десанта население Мерикюла, довольно большой в то время деревни, было эвакуировано.

Братская могила советских воинов в Синимяэ

В 1952 году у подножия Адской ямы и Парковой горки в центре братской могилы советских военнослужащих, павших в боях на линии Танненберг, был установлен памятный монумент - трапецевидная рустикальная стена из серого плитнякового известняка, напоминающая аналогичную стену монумента воинам-освободителям в Таллинне, сооруженную по проекту архитектора А.Аласа. К монументу ведет широкая лестница в три ступени, по обеим сторонам которой установлены бронзовые венки.

По краям монумента установлены чаши для живых цветов. На монументе плита с надписью на двух языках: «Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость Родины». Считается, что в братской могиле похоронено до 22 тысяч человек, по другим сведениям до 40 тысяч, но подтвержденной точной информации нет. Здесь же хоронят останки советских военнослужащих, которых находят поисковики в окрестностях Синимяэ, где в 1944 году прошли кровопролитные бои, имевшие решающее значение для ситуации на фронте.

Пушка у Эстонской электростанции

Монумент, увековечивающий память о семимесячном противостоянии на Аувереском плацдарме. На земляном возвышении, на двухметровой высоте пушка, 122-мм гаубица М-30, образца 1938 года. Высота символизирует победу, а пушка — войну, воинскую доблесть. К возвышению примыкает фрагмент стены из местного известняка, на ней дата — 1944, рядом посвящение: «Войскам 2-й ударной и 8-й армии».

В 90-х годах эстонские официальные власти решили было избавиться от памятника — гаубица была вывезена, но вернулась на место буквально на следующий день, после того как нарвские энергетики, возмущенные произошедшим, пообещали дойти до забастовки, если памятник не будет восстановлен в первозданном виде в срочном порядке.

Стела и памятный камень в Аувере

У трассы, ведущей к Эстонской электростанции из Нарвы, на повороте на Хиеметса, находится памятный камень, посвященный артиллеристам, погибшим в 1944 году на Аувереском плацдарме. Неподалеку памятная стела советским воинам, павшим в боях за освобождение Эстонии.

Гитлеровское командование считало оборонительный рубеж неприступным, заявляло, что создан «железный барьер», который большевикам не удастся преодолеть. Преодолеть его удалось ценой огромных усилий и потерь.

Служащие из похоронных команд уже после окончания войны, летом 1945 года, описывали картину, которая предстала перед ними в районе Ауевере:

«Начиная от взорванных железнодорожных путей станции Аувере, пересекли поле отбушевавшего сражения. Воронки сплошь; разбитые танки - наши и немецкие, превращенные в груды железного лома; трупы - обожженные, с оголенными черепами, изуродованные; тряпки, ручное оружие, амуниция; в воронках - болотная вода; много немецких, закопанных в землю танков с пробитыми башнями, исковерканными стволами пушек».



