У Нарвы новый мэр — Антс Лийметс

Новым мэром Нарвы на заседании Нарвского городского собрания 26 августа был избран Антс Лийметс. Его избрание на эту должность удалось со второй попытки благодаря 19 голосам членов горсобрания, поддержавших кандидатуру бывшего городского секретаря.

Всего в голосовании принял участие 21 депутат.

Фракция Meie Narva от участия в голосовании официально отказалась, обосновав это тем, что на момент проведения процедуры выборов господин Лийметс, как кандидат в мэры, отсутствовал в зале заседаний. Поэтому на вопросы, адресованные ему, пришлось отвечать зам. председателя горсобрания Тармо Таммисте. А сам Лийметс дал пояснения на некоторые из них уже после завершения голосования.

Как пояснила нашему изданию бывший заместитель председателя горсобрания Яна Кондрашова, недоверие которой было выражено 16 августа вместе с недоверием бывшему мэру Катри Райк, фракция Meie Narva идеологически не поддерживает кандидатуру Антса Лийметса.

«При такой организации выборов мэра, - сказала Яна Кондрашова «НГ», - идет явное лоббирование интересов конкретной кандидатуры. Маячком депутатам о том, что следует подыскать другого кандидата, послужил и его провал на прошлых выборах мэра. У нашей фракции на самом деле нет ничего личного к Антсу Лийметсу, но эта должность требует крепкого здоровья и нервов, а господин Лийметс сам неоднократно говорил и про свой возраст и о проблемах со здоровьем. Все-таки, на наш взгляд, и прежний мэр мог бы спокойно проработать на этой должности до муниципальных выборов».

Что касается фракции Elagu Narva, то она, по словам Ирины Янович, официально отказ от участия в выборах не провозглашала, но четыре ее депутата участие в голосовании тоже не принимали.

Наша справка:

Антс Лийметс — 1954 г.р., член Партии реформ, отработал на должности городского секретаря Нарвы более 25 лет, в 1998-1999 годах временно исполнял обязанности мэра города Нарвы.

О том, с чего начнет на новом месте новый мэр, читайте в следующем номере «НГ».