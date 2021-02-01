Над Нарвой звучали песни на разных голосах

Город / КультураНад Нарвой звучали песни на разных голосах
Дата публикации: Сегодня, 18:00 Просмотрено: 80
В День восстановления независимости Эстонии, 20 августа, в нарвском парке EV 100 прошёл праздник песни «Наведём мосты», организованный Фондом интеграции.
Большой и красивый праздник стал результатом работы многих людей: продюссеров Анны Фарафоновой и Ало Пуустак, режиссеров – Крисмар Росин и Аве Ландрат, художника – Дениса Полубоярова, художника по звуку Всеволода Челеписа и видеохудожника – Алены Мовко-Мяги.
Целью представления было собрать вместе людей из разных регионов страны, разных национальностей, с разными родными языками, чтобы вспомнить и вместе спеть знакомые с детства песни.
На сцену выходили дирижеры Марина Косолапова, Индра-Мирелль Зейнет и Оливер Повел-Пуусепп. Хором национальных меньшинств руководили Мария Васильева и Надежда Москалева, концертмейстер – Ольга Сергеева. Выступали солисты – София Рубина, Миртель Пыдра, Рафаэль Шарафетдинов, Алина Ворончихина, Владимир Чердаков, Беатриче Хубер, Мирелль Зейнет и Оливер Повел-Пуусепп.
Прозвучали песни на эстонском, русском, белорусском и украинском языках в исполнении смешанного детского хора Нарвской музыкальной школы, фольклорного ансамбля Нарвского музея «Супрядки», смешанного хора дома Народов, и тандемного хора Нарвского Дома эстонского языка Фонда интеграции.
Тандемный хор объединяет около 40 певцов разных национальностей, большинство из которых живёт в Ида-Вирумаа. В течение последних восьми месяцев они встречались друг с другом, изучая русский и эстонский языки, исполняя песни – много встреч из-за нынешнего омраченного ковидом времени проходило онлайн - в среде Zoom.
Вход в концертную зону был огорожен забором – на мероприятие могли попасть только те, кто прошел курс вакцинации, переболел COVID-19 или получил отрицательный результат теста. При входе проверялись сертификаты и удостоверения личности.
Нарвская больница предоставила возможность вакцинации всем желающим – в вакцинационном автобусе. Но для участия в мероприятии получившие в автобусе вакцину должны были всё равно представить на входе сертификат, подтверждающий перенесенную болезнь или негативный результат теста.
Несмотря на ограничения, людей пришло много – все места в амфитеатре перед сценой были заняты, многие стояли вокруг. Также люди были и за забором – те, кто не вакцинировался, но хотел поучаствовать в празднике.
В зоне парка EV 100, где высажены деревья, символизирующие самые крупные этнические группы, проживающие в Эстонии, проходила ярмарка, на которой можно было купить национальные изделия ручной работы и поесть традиционной национальной еды.
Всем, кто пришёл на мероприятие, был выдан сборник песен – в нём были тексты всех произведений, исполненных тем вечером. Это были как патриотические эстонские песни, так и популярные народные песни, связанные с Нарвой.
Главной песней праздника стала песня „Sõida tasa üle silla“ («Наведём мосты»), чьё название в этот день стало и названием всего праздника. Эта же песня - одна из главных в рэп-опере языкового проекта Нарвского Дома эстонского языка, отмеченного в рамках конкурса Keeletegu 2020 года. Эта же фраза заняла второе место в международном конкурсе на самую красивую фразу. Праздник песни был призван навести мосты между людьми и сообществами.
Также прозвучали и другие известные песни – фольклорный ансамбль «Супрядки» исполнил «Vihma sajab как с ведра», песню с текстом наполовину на русском, наполовину на эстонском языках.
Песня «По камушкам» из репертуара Людмилы Сенчиной, как написано в подготовленном специально для праздника сборнике, была написана о нашей реке Нарове. Композитор Александр Морозов и поэт Михаил Рябинин в своё время каждое лето отдыхали в Усть-Нарве, что и подтолкнуло их к написанию песни.
Песню «Лучшие девушки в Нарве» - своеобразный гимн молодости и красоте нарвских девушек - исполнил Владимир Чердаков.
Как и планировала руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар, пели на празднике не только певцы, но и зрители. Пели все. Праздник удался!
Наталья СТАРОСТИНА
Фото: Наталья СТАРОСТИНА