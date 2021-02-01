Над Нарвой звучали песни на разных голосах

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В День восстановления независимости Эстонии, 20 августа, в нарвском парке EV 100 прошёл праздник песни «Наведём мосты», организованный Фондом интеграции.

Несмотря на ограничения на входе, на праздник пришло много людей.

Большой и красивый праздник стал результатом работы многих людей: продюссеров Анны Фарафоновой и Ало Пуустак, режиссеров – Крисмар Росин и Аве Ландрат, художника – Дениса Полубоярова, художника по звуку Всеволода Челеписа и видеохудожника – Алены Мовко-Мяги.

Целью представления было собрать вместе людей из разных регионов страны, разных национальностей, с разными родными языками, чтобы вспомнить и вместе спеть знакомые с детства песни.

На сцену выходили дирижеры Марина Косолапова, Индра-Мирелль Зейнет и Оливер Повел-Пуусепп. Хором национальных меньшинств руководили Мария Васильева и Надежда Москалева, концертмейстер – Ольга Сергеева. Выступали солисты – София Рубина, Миртель Пыдра, Рафаэль Шарафетдинов, Алина Ворончихина, Владимир Чердаков, Беатриче Хубер, Мирелль Зейнет и Оливер Повел-Пуусепп.

Прозвучали песни на эстонском, русском, белорусском и украинском языках в исполнении смешанного детского хора Нарвской музыкальной школы, фольклорного ансамбля Нарвского музея «Супрядки», смешанного хора дома Народов, и тандемного хора Нарвского Дома эстонского языка Фонда интеграции.

На ярмарке можно было приобрести национальную еду разных этнических групп. Угощает нарвское чувашское общество «Нарспи».

Тандемный хор объединяет около 40 певцов разных национальностей, большинство из которых живёт в Ида-Вирумаа. В течение последних восьми месяцев они встречались друг с другом, изучая русский и эстонский языки, исполняя песни – много встреч из-за нынешнего омраченного ковидом времени проходило онлайн - в среде Zoom.

Вход в концертную зону был огорожен забором – на мероприятие могли попасть только те, кто прошел курс вакцинации, переболел COVID-19 или получил отрицательный результат теста. При входе проверялись сертификаты и удостоверения личности.

Нарвская больница предоставила возможность вакцинации всем желающим – в вакцинационном автобусе. Но для участия в мероприятии получившие в автобусе вакцину должны были всё равно представить на входе сертификат, подтверждающий перенесенную болезнь или негативный результат теста.

Катри Райк: «Нарвский мост - самый главный мост моей жизни, он всегда заставляет меня задуматься о нашем будущем».

Несмотря на ограничения, людей пришло много – все места в амфитеатре перед сценой были заняты, многие стояли вокруг. Также люди были и за забором – те, кто не вакцинировался, но хотел поучаствовать в празднике.

В зоне парка EV 100, где высажены деревья, символизирующие самые крупные этнические группы, проживающие в Эстонии, проходила ярмарка, на которой можно было купить национальные изделия ручной работы и поесть традиционной национальной еды.

Всем, кто пришёл на мероприятие, был выдан сборник песен – в нём были тексты всех произведений, исполненных тем вечером. Это были как патриотические эстонские песни, так и популярные народные песни, связанные с Нарвой.

Каждому участнику – сборник песен.

Главной песней праздника стала песня „Sõida tasa üle silla“ («Наведём мосты»), чьё название в этот день стало и названием всего праздника. Эта же песня - одна из главных в рэп-опере языкового проекта Нарвского Дома эстонского языка, отмеченного в рамках конкурса Keeletegu 2020 года. Эта же фраза заняла второе место в международном конкурсе на самую красивую фразу. Праздник песни был призван навести мосты между людьми и сообществами.

Также прозвучали и другие известные песни – фольклорный ансамбль «Супрядки» исполнил «Vihma sajab как с ведра», песню с текстом наполовину на русском, наполовину на эстонском языках.

Песня «По камушкам» из репертуара Людмилы Сенчиной, как написано в подготовленном специально для праздника сборнике, была написана о нашей реке Нарове. Композитор Александр Морозов и поэт Михаил Рябинин в своё время каждое лето отдыхали в Усть-Нарве, что и подтолкнуло их к написанию песни.

Песню «Лучшие девушки в Нарве» - своеобразный гимн молодости и красоте нарвских девушек - исполнил Владимир Чердаков.

Как и планировала руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар, пели на празднике не только певцы, но и зрители. Пели все. Праздник удался!



Наталья СТАРОСТИНА

Фото: Наталья СТАРОСТИНА