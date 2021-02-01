Фестиваль "Внимание! 1991! Старт!": Такую ли Эстонию мы хотели?

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В прошлую пятницу, 20 августа, в Западном дворе Нарвского замка прошёл исторический фестиваль "Внимание! 1991! Старт!".

В «исторической лаборатории» собраны архивные снимки, отражающие 30-летнюю историю Эстонии. Посетителям предлагается и самим ответить на вопрос: такую ли Эстонию мы хотели?

В течение всего дня работала летняя ярмарка и была доступна детская площадка с увлекательными играми. На сцене не затихала музыка — в этом году своими выступлениями нарвитян порадовали артисты MaryM, Андрей Маркус, Никита Масюков (саксофон), DJ Maxim Diesel, танцевальные коллективы Flamingo и STEP-UP, вокальные студии SINGERS CLUB и «ШАНС», завершился праздничный день концертом известной нарвской рок-группы AveNue.

Интерактивная история — увлекательная история

Самая главная часть фестиваля — исследование истории Эстонии с 1991 года. 20 августа 2021 года исполнилось 30 лет с того момента, как Эстонская Республика стала вновь независимой. Никогда в истории страна не была еще независимой такой долгий период времени без перерывов. Выставка «Внимание! 1991! Старт» призвана донести до людей ожидания и надежды различных регионов Эстонии, ответив на вопросы, сколько из того, о чем мечтали тогда, исполнилось спустя 30 лет.

Вспоминали о 1991-м

На 3-м этаже ресторана «Рондель» известные нарвитяне - политик Эльдар Эфендиев, руководитель ЦУ Narva Linna Arendus Софья Хомякова и директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова - погрузили посетителей в 1991 год с помощью исторических фотографий и обсуждения событий тех лет.

«Историческая лаборатория» в морском контейнере

Так называемая «историческая лаборатория» располагалась в 12-метровом морском контейнере. Ее авторы решили помочь поколениям, которые не застали событий прошлого, понять историю рождения Эстонской Республики и ее дальнейшее развитие. Прямо в контейнере посетители выставки могли посмотреть видеоматериалы, снятые в рамках бесед с местным населением, увидеть, как выглядели известные места Нарвы 30 лет назад.

Виталий Бутаков уже много лет создает деревянные изделия ручной работы. Новые шедевры рождаются прямо на глазах у посетителей летней ярмарки.

На выставке можно было не только смотреть и читать, но и поучаствовать в новых исследованиях. Например, при помощи голосования специальными жетонами посетители выставки могли и сами ответить на вопрос «Такую ли Эстонию мы хотели?». К концу фестиваля колбы с надписями «Да» и «Нет» были заполнены жетонами примерны одинаково.

Уличная выставка для всех поколений

Рядом с контейнером, под навесом, находится еще одна выставка, рассказывающая об истории Эстонии. Разные стенды, постеры, информация, посвященная последним 30 годам жизни нашей страны. "Всё это — часть проекта Vabamu. Занятие здесь могут найти не только взрослые. Школьники, например, могут поиграть на планшетах в разные игры, проверить свои знания законов и истории”, - рассказал нашему изданию Николай Осташов, куратор уличной выставки «Внимание! 1991! Старт».

В Нарве передвижная выставка будет открыта до 29 августа. Следующий город, куда она держит путь — Тарту.





Даниил ВОЛОЦКОЙ

Фото: Даниил ВОЛОЦКОЙ