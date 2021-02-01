Почему не требуют порядка от исторических зданий в центре Нарвы?

Дата публикации: Вчера, 17:00 Просмотрено: 122

«Живу в Старом городе в Нарве и удивляюсь тому, как плохо убирают территорию у исторических домиков 6 и 6а по ул.Тулевику. Ваша газета уже писала о том, что пешеходная дорожка, идущая рядом с этим домом, не убирается ото льда и не посыпается песком зимой. (Кстати, на ее изрытом покрытии я однажды споткнулась и упала, получив травму). Но и летом к этой территории есть вопросы.

Кусты разрослись и заслоняют проезд транспорту вдоль дороги, ведущей к домам №№6 и 6а по ул. Тулевику.

Там, где стоят столики уличного кафе, часто валяется мусор: салфетки, опорожненные бутылки, обертки от мороженого, фантики от конфет, пакеты. А асфальт за аркой почему-то всегда усыпан не сметаемыми дворником окурками. Иногда, по всей видимости, работники кафе, оставляют у мусорных контейнеров пакеты с собранной со столов едой, потом их содержимое растаскивают чайки, а подмести после этого асфальт уже некому.

Загляните в кустарник, который растет вдоль дороги от этого старинного здания в сторону улицы Тулевику. Вы увидите под ними разного рода обертки, бутылки и даже старый шлепанец. Сами кусты неприлично разрослись, закрывая собой часть дороги (и куда только смотрят надзорные органы?). В то же время кусты вдоль улицы Тулевику заботливо подстрижены и представляют собой красивую живую изгородь. Отчего, интересно, такая разница?

Что касается растительности, то и отмостка вокруг старинного арочного здания нуждается в ремонте — через нее активно прорастают сорняки.

Жители многоквартирных домов следят за порядком на своей территории, а от этих зданий в самом центре города, где базируется несколько организаций и, казалось бы, есть кому ухаживать за порядком, такой же аккуратности чиновники почему-то не требуют».

Нина, многолетняя подписчица «Нарвской Газеты»

Пешеходные дорожки у исторического арочного здания давно нуждаются в обновлении.

На запрос редакции относительно вопросов, поднятых в письме читательницы, «НГ» получила ответ от Анны ГАЛАКТИОНОВОЙ, старшего специалиста службы охраны порядка Нарвского Департамента городского хозяйства и имущества:

- Территория по адресу Тулевику 6, 6а, Нарва находится в частной собственности. Уборку данной территории от мусора, листвы и снега должен осуществлять собственник. Согласно Правилам благоустройства города Нарвы от 06.03.2008 параг. 5 ч. 1 необходимо косить газоны, удалять сорняки, срезать ветви деревьев и кустарников, препятствующие движению по тротуарам, подрезать живые изгороди, срезать листья и скашивать траву, сено и другие отходы, а также собирать мусор на газоне и утилизировать. Служба охраны правопорядка связалась с собственником данной территории и попросила до конца августа привести в порядок данную территорию, а именно - обрезать кусты и убрать из них мусор.

В отношении кафе, находящегося на городской территории, то все обязанности по уборке вокруг этого кафе выполняет и за утилизацию мусора отвечает арендатор. Арендатор кафе осведомлен об этой проблеме.

Остальную территорию вокруг этого кафе каждый день убирает фирма «Краусберг».



Подготовила Наталья СОБОЛЕВА

Фото: Наталья СОБОЛЕВА