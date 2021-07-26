Недвижимость в Нарве немного поднялась в цене

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Ожидания, что цены на недвижимость в Нарве постепенно начнут падать, продолжаются уже не первый год, однако пока они не оправдываются: по словам консультанта по недвижимости Domus Kinnisvara Александра Богенса, цены на недвижимость растут во всех уездах, в том числе и в Нарве.

Одни из самых дорогих нарвских квартир — в бывших казармах Кренгольма, их предпочитают творческие люди с хорошим вкусом. Фото: Ирина ТОКАРЕВА

Мрачные прогнозы местных жителей основаны как на намерении правительства закрыть к 2035 году Нарвские электростанции, так и на вызванном пандемией общем экономическом спаде, из-за которого работоспособные горожане продолжают покидать Нарву. Однако пока страхи по поводу обесценивания нарвских квартир не подтверждаются. Сейчас средняя цена квадратного метра недвижимости в Нарве составляет 469 евро, год назад было 432 евро, а в 2019 году — 422 евро. Рост средней цены, как предполагает Александр Богенс, мог быть вызван тем, что в пандемию люди стали меньше путешествовать и развлекаться, зато появилась возможность откладывать и задумываться о состоянии своего жилья, в котором приходилось проводить немало времени. Поэтому, с одной стороны, мог вырасти сегмент квартир в хорошем состоянии, которые стоят дороже, а также появилось больше покупателей, которые хотят иметь приличное жилье.

Основные покупатели - молодежь

Цены растут прежде всего именно на качественное жилье, подчеркивает маклер, поэтому едва ли на подорожание своей недвижимости могут рассчитывать собственники весьма скромных жилищ. А какие квартиры продаются быстрее: «убитые» или с ремонтом? Однозначного ответа нет, говорит Александр Богенс, однако молодые семьи, которые берут на покупку жилья кредит в банке, ищут квартиры с ремонтом. «Сумма кредита будет зависеть от оценки жилья, при этом получить кредит на покупку жилья проще, чем на его ремонт, поэтому молодой семье проще въехать сразу в отремонтированную квартиру», - рассказывает Александр Богенс.

Покупают ли сейчас в Нарве жилье таллиннцы? «Пожилые таллиннцы иногда переезжают в Нарву, но «пенсионерского бума», то есть массового переезда пенсионеров из столицы в более дешевую и чистую Нарву, предположения о котором иногда делаются в прессе, нет. Обычно это те, кто жил здесь раньше и кого с Нарвой что-то связывает — воспоминания, родственники. Также иногда столичные жители покупают в Нарве или в Силламяэ т. н. «летнюю квартиру» для проведения отдыха, хотя обычно с этой целью предпочитают жилье в Нарва-Йыэсуу. Но основные покупатели последнего времени — это молодежь, молодые семьи», - рассказал специалист по недвижимости.

Отчего еще зависит цена на жилье? В последнее время не раз приходилось слышать мнение о том, что среди молодых творческих нарвитян вырос интерес к покупке жилья в бывших кренгольмских казармах. Рассказывают, что квартиры там могут стоить до 100 000 евро и найти такие свободные квартиры непросто — они продаются очень быстро.

Это действительно так? «Да, конкретно именно эти «казарменные» дома очень ценятся — они редкие и уникальные, и даже в целом для Эстонии это такая жемчужина Нарвы. Они в хорошем состоянии, имеют нестандартную просторную планировку, высокие потолки, и люди с хорошим вкусом сами или с помощью дизайнеров делают там весьма интересные интерьеры», - рассказывает Богенс. Впрочем, стотысячные квартиры для Кренгольма не являются показательными — подобных сделок бывает не более 1-2 в год.

Кренгольм и «золотой треугольник»

Что же касается Кренгольмского района в целом, то несмотря на то, что он сейчас является довольно спокойным, а его инфраструктура понемногу улучшается - к примеру, построен стадион у Кренгольмской гимназии, обновлен и облагорожен парк возле ДК Герасимова, все эти перемены пока позитивно влияют лишь на настроение самих кренгольмцев. Цены на жилье здесь по-прежнему остаются одними из самых умеренных и существенно повлиять на них могло бы лишь создание столь же привлекательного объекта, как, например, зона отдыха Аккекюла. Мог бы таким магнитом стать и Культурный квартал Кренгольма, если, разумеется, эти планы осуществятся.

Пока страхи по поводу обесценивания нарвских квартир не подтверждаются. Сейчас средняя цена квадратного метра недвижимости в Нарве составляет 469 евро, год назад было 432 евро, а в 2019 году — 422 евро.

Квартиры с высоким ценником имеются также в сталинках на улицах Мальми и Пушкина.

Довольно дорого стоят почти все наши девятиэтажки, построенные в 1970-1980-х годах. Самые дорогие типовые квартиры в девятиэтажках находятся в районе, который маклеры называют «золотым треугольником»: Раху — Даумана — Пяхклимяэ - Кангеласте — этот район имеет отличную инфраструктуру, детские садики и школы, тропу здоровья Аккекюла. «Даже сама городская планировка там довольно приятная, с просторными зелеными зонами», - отмечает маклер.

В последнее время много говорится о необходимости реновации жилья и повышении энергоэффективности зданий, так как, очевидно, теплоносители будут дорожать.

Существует также несколько проектов строительства новых домов в Нарве, пока не осуществленных. Возможен ли в Нарве спрос на очень дорогое реновированное или же совсем новое жилье, учитывая, что средняя стоимость квадратного метра в Нарве все же весьма низкая? По словам Александра Богенса, в последнее время определенно наблюдается интерес к покупке качественного жилья. «Уверен, такие квартиры покупали бы, во всяком случае, покупатели в последнее время интересуются такими инвестициями», - считает специалист, по мнению которого не исключено даже, что среди определенного сегмента покупателей приобретение качественного жилья в пограничном городе станет трендом.





Ирина ТОКАРЕВА